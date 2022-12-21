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Власти Греции рассказали, сколько страна заработала на туризме в этом году - РИА Новости, 21.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221221/gretsiya-1840159299.html
Власти Греции рассказали, сколько страна заработала на туризме в этом году
Власти Греции рассказали, сколько страна заработала на туризме в этом году - РИА Новости, 21.12.2022
Власти Греции рассказали, сколько страна заработала на туризме в этом году
Греческий туризм восстанавливается после двух лет пандемии, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:14
2022-12-21T12:14
туризм
туризм
новости - туризм
кириакос мицотакис
греция
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АФИНЫ, 21 дек — РИА Новости. Греческий туризм восстанавливается после двух лет пандемии, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. "Данные этого года определенно позволяют говорить об успехе и большом возвращении. По нашим оценкам, число въездов к концу года достигнет 88 процентов от рекордного 2019-го, а количество поступлений останется таким же, может быть, даже немного выше", — сказал он.Таким образом, к 15 миллиардам евро, которые генеральное казначейство и Минфин прогнозировали в качестве доходов на 2022 год, добавится еще не менее трех миллиардов, сообщил премьер.По его словам, завоеванием греческого туризма стало увеличение туристического сезона. "Многие авиакомпании продлили расписание полетов на период с декабря по март. В прошлом году первый самолет приземлился в марте, в этом – еще раньше", — пояснил Мицотакис. Круизные суда также стали заходить в греческие порты круглый год.Кроме того, премьер сказал, что программа "Туризм для всех", по которой государство оплачивает часть расходов граждан с невысокими доходами, будет действовать и в 2023 году. На эти цели правительство выделило более 100 миллионов евро. Руководство министерства туризма отметило, что Греция входит в пятерку лучших в мире направлений для путешествий.
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туризм, новости - туризм, кириакос мицотакис, греция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Кириакос Мицотакис, Греция
12:14 21.12.2022
 
Власти Греции рассказали, сколько страна заработала на туризме в этом году

Власти Греции: доходы страны от туризма достигли 18 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкОстров Родос. Город Родос. Старый город. Дворец Великого Магистра, 13 век.
Остров Родос. Город Родос. Старый город. Дворец Великого Магистра, 13 век. - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 21 дек — РИА Новости. Греческий туризм восстанавливается после двух лет пандемии, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Данные этого года определенно позволяют говорить об успехе и большом возвращении. По нашим оценкам, число въездов к концу года достигнет 88 процентов от рекордного 2019-го, а количество поступлений останется таким же, может быть, даже немного выше", — сказал он.
Таким образом, к 15 миллиардам евро, которые генеральное казначейство и Минфин прогнозировали в качестве доходов на 2022 год, добавится еще не менее трех миллиардов, сообщил премьер.
По его словам, завоеванием греческого туризма стало увеличение туристического сезона. "Многие авиакомпании продлили расписание полетов на период с декабря по март. В прошлом году первый самолет приземлился в марте, в этом – еще раньше", — пояснил Мицотакис. Круизные суда также стали заходить в греческие порты круглый год.
Кроме того, премьер сказал, что программа "Туризм для всех", по которой государство оплачивает часть расходов граждан с невысокими доходами, будет действовать и в 2023 году. На эти цели правительство выделило более 100 миллионов евро.
Руководство министерства туризма отметило, что Греция входит в пятерку лучших в мире направлений для путешествий.
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