https://ria.ru/20221221/gretsiya-1840159299.html

Власти Греции рассказали, сколько страна заработала на туризме в этом году

Власти Греции рассказали, сколько страна заработала на туризме в этом году - РИА Новости, 21.12.2022

Власти Греции рассказали, сколько страна заработала на туризме в этом году

Греческий туризм восстанавливается после двух лет пандемии, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:14

2022-12-21T12:14

2022-12-21T12:14

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туризм

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кириакос мицотакис

греция

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АФИНЫ, 21 дек — РИА Новости. Греческий туризм восстанавливается после двух лет пандемии, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. "Данные этого года определенно позволяют говорить об успехе и большом возвращении. По нашим оценкам, число въездов к концу года достигнет 88 процентов от рекордного 2019-го, а количество поступлений останется таким же, может быть, даже немного выше", — сказал он.Таким образом, к 15 миллиардам евро, которые генеральное казначейство и Минфин прогнозировали в качестве доходов на 2022 год, добавится еще не менее трех миллиардов, сообщил премьер.По его словам, завоеванием греческого туризма стало увеличение туристического сезона. "Многие авиакомпании продлили расписание полетов на период с декабря по март. В прошлом году первый самолет приземлился в марте, в этом – еще раньше", — пояснил Мицотакис. Круизные суда также стали заходить в греческие порты круглый год.Кроме того, премьер сказал, что программа "Туризм для всех", по которой государство оплачивает часть расходов граждан с невысокими доходами, будет действовать и в 2023 году. На эти цели правительство выделило более 100 миллионов евро. Руководство министерства туризма отметило, что Греция входит в пятерку лучших в мире направлений для путешествий.

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, кириакос мицотакис, греция