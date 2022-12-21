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Выставка "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" откроется в Москве
Выставка "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" откроется в Москве - РИА Новости, 21.12.2022
Выставка "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" откроется в Москве
Итоги всероссийского конкурса для молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссёров подведут 22 декабря в стенах Государственного исторического музея при... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:40
2022-12-21T10:40
2022-12-21T10:40
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Итоги всероссийского конкурса для молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссёров подведут 22 декабря в стенах Государственного исторического музея при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В экспозицию выставки "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" войдут работы победителей и финалистов, сообщают организаторы проекта. Познакомиться с работами художников можно будет с 23 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года в Государственном историческом музее.Как считают авторы проекта, выставка отобразит попытки самоопределения творческой молодежи России. Кроме того, экспозиция расскажет о том, как современные художники связывают себя с национальной культурой.
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общество
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Итоги всероссийского конкурса для молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссёров подведут 22 декабря в стенах Государственного исторического музея при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В экспозицию выставки "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" войдут работы победителей и финалистов, сообщают организаторы проекта.
Познакомиться с работами художников можно будет с 23 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года в Государственном историческом музее.
"Когда творческая задача касается осмысления культуры родной страны, получаются личные истории, которые оказываются на удивление общими, знакомыми. Вы увидите, как в формате живописных работ, фотопроектов, цифровых инсталляций и дизайнерских коллекций молодые авторы выразили собственное понимание русского культурного кода. Мы предоставили участникам пространство для размышления об узнаваемых и значимых образах, прочно вшитых в сознание и душу россиян. Попытки визуального рассуждения о красоте, символизме жизни и преемственности поколений оценивали кураторы направлений конкурса и экспертный совет", – говорится в сообщении.
Как считают авторы проекта, выставка отобразит попытки самоопределения творческой молодежи России. Кроме того, экспозиция расскажет о том, как современные художники связывают себя с национальной культурой.