https://ria.ru/20221221/gorizonty-1840173838.html

Выставка "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" откроется в Москве

Выставка "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" откроется в Москве - РИА Новости, 21.12.2022

Выставка "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" откроется в Москве

Итоги всероссийского конкурса для молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссёров подведут 22 декабря в стенах Государственного исторического музея при... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:40

2022-12-21T10:40

2022-12-21T10:40

общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Итоги всероссийского конкурса для молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссёров подведут 22 декабря в стенах Государственного исторического музея при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В экспозицию выставки "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" войдут работы победителей и финалистов, сообщают организаторы проекта. Познакомиться с работами художников можно будет с 23 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года в Государственном историческом музее.Как считают авторы проекта, выставка отобразит попытки самоопределения творческой молодежи России. Кроме того, экспозиция расскажет о том, как современные художники связывают себя с национальной культурой.

https://ria.ru/20221220/moskva-1840053719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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