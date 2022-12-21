17:21 21.12.2022 (обновлено: 17:43 21.12.2022)
В Германии на одном примере показали серьезные проблемы бундесвера
FAZ: проблемы с БМП "Пума" свидетельствуют о бедственном положении бундесвера
Боевая машина пехоты "Пума" Вооруженных сил Германии. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Провалившая тест на надежность новейшая немецкая БМП "Пума" свидетельствует о бедственном положении бундесвера, пишет газета Frankfurter Allgemeine.
"На недавних учениях вышли из строя 18 самых дорогих в мире БПМ "Пума", — говорится в публикации.
"На недавних учениях вышли из строя 18 самых дорогих в мире БПМ "Пума", — говорится в публикации.
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Отмечается, что после случившегося министр обороны Германии Кристина Ламбрехт поручила разобраться в причинах столь низкой надежности "Пум".
Издание также приводит слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые он произнес, объявляя о выделении новых средств на бундесвер.
"Нам нужны самолеты, которые летают, корабли, которые плавают, а также солдаты, имеющие соответствующую для своих задач экипировку. Об этом идет речь — и это достижимо для страны наших размеров и нашей значимости для Европы", — сказал тогда Шольц.
По мнению автора статьи, достижение таких результатов требует больших изменений.
"От современных и сложных систем вооружений нет толку, если они ломаются уже в ходе учений. Уже давно известно, что бундесвер нуждается в системной реформе своего снабжения — и откладывать ее нельзя", — подытожил он.
В начале декабря уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что материальная база немецкой армии из-за поддержки Украины военной техникой оказалась в худшем состоянии.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны во главе с США продолжают накачивать киевский режим оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
В начале декабря уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что материальная база немецкой армии из-за поддержки Украины военной техникой оказалась в худшем состоянии.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны во главе с США продолжают накачивать киевский режим оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.