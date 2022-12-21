https://ria.ru/20221221/gazifikatsiya-1840168992.html

В Хабаровском крае семьям мобилизованных предоставят льготы по газификации

В Хабаровском крае семьям мобилизованных предоставят льготы по газификации - РИА Новости, 21.12.2022

В Хабаровском крае семьям мобилизованных предоставят льготы по газификации

Семьи мобилизованных Хабаровского края включили в льготную категорию граждан, получающих социальную выплату на газификацию дома, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:21

2022-12-21T10:21

2022-12-21T10:21

хабаровский край

михаил дегтярев

хабаровский край

украина

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ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Семьи мобилизованных Хабаровского края включили в льготную категорию граждан, получающих социальную выплату на газификацию дома, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Почти за два часа прямого эфира шестой по счету прямой линии с губернатором, проходившей накануне на четырех ТВ-каналах, радиостанции "Восток России", официальном Rutube-канале краевого правительства и в аккаунте ВК, Дегтярев ответил на более чем 40 вопросов жителей региона и журналистов. Традиционно, в топе обращений темы социальной сферы - здравоохранение и образование, культура и спорт, соцобеспечение и отдых, ЖКХ и связь, пассажирский транспорт и качество дорог. "Мы приняли решение индексировать до 150 тысяч рублей соцвыплату на газификацию (ранее была 100 -ред.), а именно на покупку оборудования, так как оно подорожало, и туда же включаем категорию мобилизованных", - сказал Дегтярев. Губернатор напомнил, что с 4 октября по всему краю заработали центры поддержки семей мобилизованных, такие структуры - одни из лучших в нашей стране, указал он. По мерам господдержки сделали упор на детей - бесплатное питание, выплаты студентам, освобождение от платы за детсады и единовременные выплаты по 150 тысяч рублей бойцам. Уже тысячи семей получили поддержку, уточнил глава региона. Сформирован и успешно выполняет боевые задачи на Украине именной батальон "Генерал Корф". Военным назначена единоразовая выплата в 250 тысяч рублей. Губернатор отметил, что в минсоцзащиты края поступают жалобы от семей на их несвоевременность. Есть проблема в скорости процедуры оформления в военкоматах, но специалисты регионального Минцифры их помогают решить. "Все списки будут закрыты до конца текущего года, в краевом резервном фонде средства на эти выплаты предусмотрены в полном объёме", - уточнил Дегтярев. Также глава региона подчеркнул, что на краевых предприятиях налажен выпуск зимних спальных мешков, армейских палаток, и обмундирования - балаклав и нательного белья. Запланировано серийное производство высокопроходимых вездеходов-багги. Восточному военному округу передано несколько партий квадрокоптеров, приборов ночного видения, термоизоляционных ковриков и компактных обогревателей. "Недавно нашли интересную разработку - плащ-невидимка, который позволяет не пропускать тепло и который не сможет определить тепловизор. Скажу, что главная задача - забота. Низкий поклон всем бойцам и их семьям", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html

https://ria.ru/20221213/energiya-1838254258.html

https://ria.ru/20221221/ucheniya-1840154849.html

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михаил дегтярев, хабаровский край, украина