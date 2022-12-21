https://ria.ru/20221221/gadzhety-1840189714.html

"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы

"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы - РИА Новости, 21.12.2022

"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы

"Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам. Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи.

2022-12-21T12:00

2022-12-21T12:00

2022-12-21T12:00

правда тела

подкаст

здоровье

медицина

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"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы "Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам. Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи. audio/mpeg

"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы "Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам. Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи. audio/mpeg

Какая точность у "умных часов" для отслеживания сна, как подобные устройства могут спровоцировать тревожность и какие характеристики должны быть у лампы, чтобы она лечила от депрессии и бессонницы. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин. 2:30 "ни один гаджет сейчас не сертифицирован" 4:16 кому нужны профессиональные актиграфы 5:50 шлем для сна против влажной тряпочки 7:13 "любовь и голуби", электросон и результаты 8:23 зачем нужен сон на работе 9:26 работает ли гипнопедия 11:50 спать надо в гамаке 13:18 как лампы лечат нарушения сна (и депрессию) 17:00 правила противопожарной безопасности в лампадахСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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