Рейтинг@Mail.ru
"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20221221/gadzhety-1840189714.html
"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы - РИА Новости, 21.12.2022
"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
"Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам. Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи.
2022-12-21T12:00
2022-12-21T12:00
правда тела
подкаст
здоровье
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840189100_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_fcd78989a7dc5d8719f26ddc26e41e66.png
"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
"Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам. Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи.
audio/mpeg
"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
"Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам. Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи.
audio/mpeg
Какая точность у "умных часов" для отслеживания сна, как подобные устройства могут спровоцировать тревожность и какие характеристики должны быть у лампы, чтобы она лечила от депрессии и бессонницы. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин. 2:30 "ни один гаджет сейчас не сертифицирован" 4:16 кому нужны профессиональные актиграфы 5:50 шлем для сна против влажной тряпочки 7:13 "любовь и голуби", электросон и результаты 8:23 зачем нужен сон на работе 9:26 работает ли гипнопедия 11:50 спать надо в гамаке 13:18 как лампы лечат нарушения сна (и депрессию) 17:00 правила противопожарной безопасности в лампадахСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840189100_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_cb58d17d860301fff9f308bf9075d76b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, здоровье, медицина, аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровье, Медицина
12:00 21.12.2022
 

"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы

Правда тела
"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам. Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи.
Какая точность у "умных часов" для отслеживания сна, как подобные устройства могут спровоцировать тревожность и какие характеристики должны быть у лампы, чтобы она лечила от депрессии и бессонницы. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин.

2:30 "ни один гаджет сейчас не сертифицирован"
4:16 кому нужны профессиональные актиграфы
5:50 шлем для сна против влажной тряпочки
7:13 "любовь и голуби", электросон и результаты
8:23 зачем нужен сон на работе
9:26 работает ли гипнопедия
11:50 спать надо в гамаке
13:18 как лампы лечат нарушения сна (и депрессию)
17:00 правила противопожарной безопасности в лампадах
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкастЗдоровьеМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала