https://ria.ru/20221221/elektrichka-1840186306.html

В Подмосковье машинист предотвратил столкновение электрически с грузовиком

В Подмосковье машинист предотвратил столкновение электрически с грузовиком - РИА Новости, 21.12.2022

В Подмосковье машинист предотвратил столкновение электрически с грузовиком

Локомотивная бригада Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) предотвратила столкновение электрички с грузовиком в Московской области, остановив... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:19

2022-12-21T11:19

2022-12-21T11:20

авто

московская область (подмосковье)

центральная пригородная пассажирская компания

дтп

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Локомотивная бригада Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) предотвратила столкновение электрички с грузовиком в Московской области, остановив состав буквально в 15 сантиметрах от кабины машины, сообщила компания. "Девятнадцатого декабря ночью на Савеловском направлении электропоезд сообщением Москва Савеловская – Большая Волга следовал обычным рейсом по первому главному пути станции Каналстрой. На 70 километре при приближении к неохраняемому регулируемому переезду на расстоянии 170 метров машинист увидел грузовой автомобиль, неподвижно стоящий на путях. Трагедии удалось избежать благодаря слаженным профессиональным действиям и высокому мастерству локомотивной бригады", - сообщает компания. Сергею Шестову 38 лет, восемь из них он трудится в ЦППК, а машинистом стал еще раньше — в 2008 году. В основном он работает на Савеловском и Белорусском направлениях, и прекрасно знает все их особенности. "В этот день я должен был быть на выходном, но меня попросили выйти в ночь, и я не отказал. Подготовился к смене, прошел медкомиссию и поехал", - цитирует ЦППК слова машиниста. Как отмечается в сообщении, в ночное время работать труднее, особенно зимой: плохая видимость, снег. Участок рядом с переездом 70 километр у станции Каналстрой — изогнутый, "в кривой", как говорят железнодорожники — это дополнительно ограничивает обзор. Автомобильный переезд через пути здесь узкий, проехать его может только одна машина. Как рассказал Шестов, когда грузовик шел на подъем, его занесло на путях. Хвостовая часть с прицепом съехала в кювет, а передняя застряла на путях. Водитель включил аварийную сигнализацию. "При приближении к переезду на расстоянии 170 метров был замечен грузовой автомобиль, стоящий на переезде. Я сразу же применил экстренное торможение. Одновременно помощник подал предупредительные светозвуковые сигналы. Остановиться удалось буквально в 15 сантиметрах от кабины грузовика", - приводятся в сообщении слова машиниста. Помощнику машиниста Сергею Симонову — 23 года, он выпускник Московского колледжа железнодорожного транспорта. Работает в компании с лета, пришел в нее сразу после службы в армии. "Время было позднее, мы двигались с предельным вниманием. Я заметил грузовик на путях. Подал оповестительные сигналы. Затем согласно инструкции мне нужно было покинуть кабину и оперативно вывести пассажиров из первых двух вагонов, что я и поспешил сделать. Люди реагировали с пониманием, благодарили за нашу работу", - цитирует ЦППК слова Симонова. "Удивительно, но факт: когда сотрудники локомотивной бригады после остановки состава стали осматривать место происшествия, водитель грузовика даже не вышел из кабины. Более того, он спросил, не может ли поезд немного отъехать назад. Пожалуйста, будьте предельно осторожны на железнодорожных переездах, ни в коем случае не пересекайте их под запрещающий сигнал — по данным МЖД, в Московской области количество ДТП на путях с участием автомобилей увеличилось по сравнению с 2021 годом более, чем на 20%, при этом большинство из них произошли на малоинтенсивных участках", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221101/elektrichka-1828480599.html

https://ria.ru/20220611/proezd-1794790327.html

https://ria.ru/20221220/metro-1840127244.html

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авто, московская область (подмосковье), центральная пригородная пассажирская компания, дтп, происшествия, россия