https://ria.ru/20221221/donbass-1840327570.html

Украинские войска выпустили 21 снаряд и шесть мин по территории ДНР

Украинские войска выпустили 21 снаряд и шесть мин по территории ДНР - РИА Новости, 21.12.2022

Украинские войска выпустили 21 снаряд и шесть мин по территории ДНР

Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 21 снаряд и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:30

2022-12-21T17:30

2022-12-21T17:30

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 21 снаряд и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 15.45 мск украинские войска выпустили по Майорску шесть мин калибром 120 миллиметров, в 16.00 мск по Майорску - семь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.10 по Еленовке - пять снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 16.30 мск украинские войска выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс