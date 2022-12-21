https://ria.ru/20221221/dnr-1840375540.html

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.12.2022

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T20:53

2022-12-21T20:53

2022-12-21T20:54

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных форсирований Украины) по направлению: 20.29 (совпадет с мск - ред.)- населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк