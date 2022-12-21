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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.12.2022
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T20:53
2022-12-21T20:53
2022-12-21T20:54
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных форсирований Украины) по направлению: 20.29 (совпадет с мск - ред.)- населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
20:53 21.12.2022 (обновлено: 20:54 21.12.2022)
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов