Киев пытается забросить диверсантов в Херсонскую область, заявил Сальдо
Сальдо заявил, что Украина пытается забросить диверсантов в Херсонскую область
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Киевские власти пытаются забросить диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Есть диверсанты подготовленные, которые пытаются переправляться на левый берег Днепра лодками. Но, как правило, все это хорошо просматривается, все попытки пресекаются… Как правило, все их попытки остаются нереализованными и кончаются плохо", - сказал Сальдо в эфире Первого канала.
По его словам, в рядах украинских войсках большую часть составляют наемники. При этом Сальдо выразил уверенность в освобождении правобережной части области и самого Херсона от украинских войск. "Я верю, что наше возвращение в Херсон состоится в обозримом будущем, это будет не так долго", - подчеркнул Сальдо.
В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра в глубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.