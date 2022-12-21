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Киев пытается забросить диверсантов в Херсонскую область, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/diversanty-1840277880.html
Киев пытается забросить диверсантов в Херсонскую область, заявил Сальдо
Киев пытается забросить диверсантов в Херсонскую область, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.12.2022
Киев пытается забросить диверсантов в Херсонскую область, заявил Сальдо
Киевские власти пытаются забросить диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:37
2022-12-21T15:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
владимир сальдо
сергей суровикин
сергей шойгу
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Киевские власти пытаются забросить диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Есть диверсанты подготовленные, которые пытаются переправляться на левый берег Днепра лодками. Но, как правило, все это хорошо просматривается, все попытки пресекаются… Как правило, все их попытки остаются нереализованными и кончаются плохо", - сказал Сальдо в эфире Первого канала. По его словам, в рядах украинских войсках большую часть составляют наемники. При этом Сальдо выразил уверенность в освобождении правобережной части области и самого Херсона от украинских войск. "Я верю, что наше возвращение в Херсон состоится в обозримом будущем, это будет не так долго", - подчеркнул Сальдо. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра в глубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221219/kherson-1839715309.html
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херсонская область , херсон, владимир сальдо, сергей суровикин, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Безопасность
15:37 21.12.2022
 
Киев пытается забросить диверсантов в Херсонскую область, заявил Сальдо

Сальдо заявил, что Украина пытается забросить диверсантов в Херсонскую область

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Киевские власти пытаются забросить диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Есть диверсанты подготовленные, которые пытаются переправляться на левый берег Днепра лодками. Но, как правило, все это хорошо просматривается, все попытки пресекаются… Как правило, все их попытки остаются нереализованными и кончаются плохо", - сказал Сальдо в эфире Первого канала.
По его словам, в рядах украинских войсках большую часть составляют наемники. При этом Сальдо выразил уверенность в освобождении правобережной части области и самого Херсона от украинских войск. "Я верю, что наше возвращение в Херсон состоится в обозримом будущем, это будет не так долго", - подчеркнул Сальдо.
В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра в глубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 13:30Специальная военная операция на Украине
Российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонВладимир СальдоСергей СуровикинСергей ШойгуБезопасность
 
 
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