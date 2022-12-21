https://ria.ru/20221221/diversanty-1840277880.html

Киев пытается забросить диверсантов в Херсонскую область, заявил Сальдо

Киев пытается забросить диверсантов в Херсонскую область, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.12.2022

Киев пытается забросить диверсантов в Херсонскую область, заявил Сальдо

Киевские власти пытаются забросить диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:37

2022-12-21T15:37

2022-12-21T15:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

владимир сальдо

сергей суровикин

сергей шойгу

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Киевские власти пытаются забросить диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Есть диверсанты подготовленные, которые пытаются переправляться на левый берег Днепра лодками. Но, как правило, все это хорошо просматривается, все попытки пресекаются… Как правило, все их попытки остаются нереализованными и кончаются плохо", - сказал Сальдо в эфире Первого канала. По его словам, в рядах украинских войсках большую часть составляют наемники. При этом Сальдо выразил уверенность в освобождении правобережной части области и самого Херсона от украинских войск. "Я верю, что наше возвращение в Херсон состоится в обозримом будущем, это будет не так долго", - подчеркнул Сальдо. В середине октября российские власти решили отселить жителей на правом берегу Днепра в глубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221219/kherson-1839715309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , херсон, владимир сальдо, сергей суровикин, сергей шойгу, безопасность