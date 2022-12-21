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Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено - РИА Новости, 26.12.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено
Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено - РИА Новости, 26.12.2022
Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено
В Москве высадили в 1,5 раза больше деревьев, чем было утрачено, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-21T14:03
2022-12-26T20:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Москве высадили в 1,5 раза больше деревьев, чем было утрачено, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Во все предыдущие годы, если взять статистику, то в среднем мы в 1,5 раза больше деревьев высадили, чем было утрачено", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы. Он отметил, что общее количество деревьев по официальной статистике с учетом новой Москвы составляет около 40 миллионов, это рекорд для мегаполисов мира.
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москва, сергей собянин, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Общество
14:03 21.12.2022 (обновлено: 20:10 26.12.2022)
 

Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Москве высадили в 1,5 раза больше деревьев, чем было утрачено, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Во все предыдущие годы, если взять статистику, то в среднем мы в 1,5 раза больше деревьев высадили, чем было утрачено", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
Он отметил, что общее количество деревьев по официальной статистике с учетом новой Москвы составляет около 40 миллионов, это рекорд для мегаполисов мира.
Сотрудники жилищно-коммунальной службы высаживают деревья зимних пород на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинОбщество
 
 
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