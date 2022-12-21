https://ria.ru/20221221/derevya-1841515379.html

Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено

Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено - РИА Новости, 26.12.2022

Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено

В Москве высадили в 1,5 раза больше деревьев, чем было утрачено, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-21T14:03

2022-12-21T14:03

2022-12-26T20:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835243646_0:69:2765:1624_1920x0_80_0_0_2ecc397eb40431a7dbd9513e1e225ec7.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Москве высадили в 1,5 раза больше деревьев, чем было утрачено, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Во все предыдущие годы, если взять статистику, то в среднем мы в 1,5 раза больше деревьев высадили, чем было утрачено", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы. Он отметил, что общее количество деревьев по официальной статистике с учетом новой Москвы составляет около 40 миллионов, это рекорд для мегаполисов мира.

https://ria.ru/20221121/derevya-1832476169.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, сергей собянин, общество