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Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено
Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено - РИА Новости, 26.12.2022
Собянин: в Москве высадили в полтора раза больше деревьев, чем утрачено
В Москве высадили в 1,5 раза больше деревьев, чем было утрачено, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-21T14:03
2022-12-21T14:03
2022-12-26T20:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Москве высадили в 1,5 раза больше деревьев, чем было утрачено, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Во все предыдущие годы, если взять статистику, то в среднем мы в 1,5 раза больше деревьев высадили, чем было утрачено", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы. Он отметил, что общее количество деревьев по официальной статистике с учетом новой Москвы составляет около 40 миллионов, это рекорд для мегаполисов мира.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Общество