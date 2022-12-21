https://ria.ru/20221221/banki-1840166475.html

Итоги года в банковском секторе

Итоги года в банковском секторе - РИА Новости, 21.12.2022

Итоги года в банковском секторе

ЦБ России, который много лет активно занимался расчисткой банковского сектора, в этом году поставил ее на паузу. Темпы отзыва лицензий рухнули в 18 раз по... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:06

2022-12-21T10:06

2022-12-21T10:06

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

рэу имени г. в. плеханова

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ЦБ России, который много лет активно занимался расчисткой банковского сектора, в этом году поставил ее на паузу. Темпы отзыва лицензий рухнули в 18 раз по сравнению со средними за последние девять лет, а количество банков, принудительно и добровольно покинувших рынок, сравнялось. При этом опрошенные РИА Новости эксперты считают, что процесс возобновится уже в следующем году, по итогам которого без лицензий останутся до 30 кредитных организаций. Как закалялся сектор После прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России в июне 2013 года банковский сектор начал редеть на глазах: если на начало лета того года в России работало 958 кредитных организаций, то к началу этого года их осталось лишь 370. В активную фазу расчистка банковского сектора вступила в 2014 году, когда количество отзывов лицензий подскочило почти втрое - до 86 с 32. При этом пик пришелся на следующие два года - тогда были вынуждены покинуть рынок почти 200 банков. "Остывать" процесс начал лишь в 2019 году, хотя по-прежнему ежегодное количество отзывов лицензий оставалось двузначным. Таким образом, в среднем за 2013-2021 годы отзывалось по 54 лицензии в год. Центральный банк резко смягчил свою политику на фоне санкций в 2022 году - несмотря на значительные потрясения, принудительно рынок покинули лишь три кредитные организации. Такой "щедрости" не удостоился даже коронавирусный 2020 год: тогда регулятор на шесть месяцев остановил проверки кредитных организаций, но в целом за год успел отозвать 16 лицензий. "Одним из факторов, способствующих снижению темпа отзыв лицензий, является, вероятно, стремление регулятора избежать дестабилизации ситуации в банковском секторе в условиях возросших геополитических рисков", - пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Сдаемся: почему банки еще теряют лицензию Все заметнее в последние годы становится тенденция добровольного ухода с рынка кредитных организаций - как из-за присоединения к другим банкам, так и из-за "усталости" собственников. Впервые с начала расчистки сектора заметную долю добровольный отказ от лицензий занял в 2018 году: эта причина заняла почти четверть от всех случаев прекращения работы кредитных организаций, а уже через два года она достигла 58%. При этом подавляющее количество добровольных уходов в 2018-2020 годах было связано с консолидацией сектора - из-за этого сдавали лицензии более 10 банков каждый год. Ситуация начала меняться в 2021 году, когда впервые число "уставших" собственников превысило продавших свои банки - шесть и пять соответственно. Однако тогда основной причиной ухода с рынка вновь стал принудительный отзыв лицензии. Кардинальным же образом ситуация изменилась в 2022 году: консолидация банковского сектора приостановилась - не было ни одной сдачи лицензии по этой причине. А собственники "устали" лишь у трех банков, что стало минимальным значением за пять лет. В целом же по итогам года добровольно и принудительно покинули рынок по 3 кредитные организации. Недолго музыка играла Однако думать, что уход банков с рынка сошел на нет, не стоит, предупреждают аналитики, добавляя, что уже в следующем году процесс возобновится с удвоенной силой, а драйвером станет "застывшая" в текущем году консолидация сектора. Так, по мнению генерального директора АКРА Михаила Сухова, всего в 2023 году "лицензии могут прекратить действие у 25-30 банков", при этом на принудительный отзыв придется менее половины всех случаев. К крайней мере регулятор будет прибегать в отношении хронически убыточных банков или нарушителей "антиотмывочного" законодательства, уверен он. "Присоединения и добровольные ликвидации станут заметной для рынка формой выхода банков, которые контролируются иностранным капиталом. Продолжатся добровольные ликвидации "уставшими собственниками" небольших банков. Таких ситуаций может реализоваться более десятка", - указал Сухов. Немного более скромную оценку дает Осадчий: в следующем году он допускает, что по мере улучшения геополитической ситуации темпы ухода банков с рынка вернутся к прошлогоднему уровню. "Около 20 банков, плюс-минус пять лицензий в год, особенно с учетом того, что многие банки серьезно пострадали в условиях мощных шоков этого года и, по существу, некоторые кредитные организации явно превратились в "зомби-банки", - отметил он, добавив, что также среди причин будет доминировать дальнейшее огосударствление системы и "бегство" западных кредитных организаций. Однако доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова считает, что в условиях смягчения регуляторного режима в наступающем году не стоит ждать активного отзыва лицензий по инициативе ЦБ. "Количество подобных случаев вряд ли превысит десяток, а, скорее всего, будет измеряться еще меньшим числом", - говорит она. При этом основную угрозу она видит в том, что часть банков может покинуть рынок по экономическим причинам, не найдя ниш для бизнеса в новых условиях.

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html

https://ria.ru/20221112/vklad-1830983148.html

https://ria.ru/20221104/zakon-1829285116.html

https://ria.ru/20220701/banki-1799493471.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), рэу имени г. в. плеханова, эльвира набиуллина