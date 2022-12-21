https://ria.ru/20221221/banki-1840166475.html
Итоги года в банковском секторе
Итоги года в банковском секторе - РИА Новости, 21.12.2022
Итоги года в банковском секторе
ЦБ России, который много лет активно занимался расчисткой банковского сектора, в этом году поставил ее на паузу. Темпы отзыва лицензий рухнули в 18 раз по... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T10:06
2022-12-21T10:06
2022-12-21T10:06
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
рэу имени г. в. плеханова
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775491189_0:329:2048:1481_1920x0_80_0_0_3a0ceaaba1a6aad7cdaa92da3a950fe4.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ЦБ России, который много лет активно занимался расчисткой банковского сектора, в этом году поставил ее на паузу. Темпы отзыва лицензий рухнули в 18 раз по сравнению со средними за последние девять лет, а количество банков, принудительно и добровольно покинувших рынок, сравнялось. При этом опрошенные РИА Новости эксперты считают, что процесс возобновится уже в следующем году, по итогам которого без лицензий останутся до 30 кредитных организаций. Как закалялся сектор После прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России в июне 2013 года банковский сектор начал редеть на глазах: если на начало лета того года в России работало 958 кредитных организаций, то к началу этого года их осталось лишь 370. В активную фазу расчистка банковского сектора вступила в 2014 году, когда количество отзывов лицензий подскочило почти втрое - до 86 с 32. При этом пик пришелся на следующие два года - тогда были вынуждены покинуть рынок почти 200 банков. "Остывать" процесс начал лишь в 2019 году, хотя по-прежнему ежегодное количество отзывов лицензий оставалось двузначным. Таким образом, в среднем за 2013-2021 годы отзывалось по 54 лицензии в год. Центральный банк резко смягчил свою политику на фоне санкций в 2022 году - несмотря на значительные потрясения, принудительно рынок покинули лишь три кредитные организации. Такой "щедрости" не удостоился даже коронавирусный 2020 год: тогда регулятор на шесть месяцев остановил проверки кредитных организаций, но в целом за год успел отозвать 16 лицензий. "Одним из факторов, способствующих снижению темпа отзыв лицензий, является, вероятно, стремление регулятора избежать дестабилизации ситуации в банковском секторе в условиях возросших геополитических рисков", - пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Сдаемся: почему банки еще теряют лицензию Все заметнее в последние годы становится тенденция добровольного ухода с рынка кредитных организаций - как из-за присоединения к другим банкам, так и из-за "усталости" собственников. Впервые с начала расчистки сектора заметную долю добровольный отказ от лицензий занял в 2018 году: эта причина заняла почти четверть от всех случаев прекращения работы кредитных организаций, а уже через два года она достигла 58%. При этом подавляющее количество добровольных уходов в 2018-2020 годах было связано с консолидацией сектора - из-за этого сдавали лицензии более 10 банков каждый год. Ситуация начала меняться в 2021 году, когда впервые число "уставших" собственников превысило продавших свои банки - шесть и пять соответственно. Однако тогда основной причиной ухода с рынка вновь стал принудительный отзыв лицензии. Кардинальным же образом ситуация изменилась в 2022 году: консолидация банковского сектора приостановилась - не было ни одной сдачи лицензии по этой причине. А собственники "устали" лишь у трех банков, что стало минимальным значением за пять лет. В целом же по итогам года добровольно и принудительно покинули рынок по 3 кредитные организации. Недолго музыка играла Однако думать, что уход банков с рынка сошел на нет, не стоит, предупреждают аналитики, добавляя, что уже в следующем году процесс возобновится с удвоенной силой, а драйвером станет "застывшая" в текущем году консолидация сектора. Так, по мнению генерального директора АКРА Михаила Сухова, всего в 2023 году "лицензии могут прекратить действие у 25-30 банков", при этом на принудительный отзыв придется менее половины всех случаев. К крайней мере регулятор будет прибегать в отношении хронически убыточных банков или нарушителей "антиотмывочного" законодательства, уверен он. "Присоединения и добровольные ликвидации станут заметной для рынка формой выхода банков, которые контролируются иностранным капиталом. Продолжатся добровольные ликвидации "уставшими собственниками" небольших банков. Таких ситуаций может реализоваться более десятка", - указал Сухов. Немного более скромную оценку дает Осадчий: в следующем году он допускает, что по мере улучшения геополитической ситуации темпы ухода банков с рынка вернутся к прошлогоднему уровню. "Около 20 банков, плюс-минус пять лицензий в год, особенно с учетом того, что многие банки серьезно пострадали в условиях мощных шоков этого года и, по существу, некоторые кредитные организации явно превратились в "зомби-банки", - отметил он, добавив, что также среди причин будет доминировать дальнейшее огосударствление системы и "бегство" западных кредитных организаций. Однако доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова считает, что в условиях смягчения регуляторного режима в наступающем году не стоит ждать активного отзыва лицензий по инициативе ЦБ. "Количество подобных случаев вряд ли превысит десяток, а, скорее всего, будет измеряться еще меньшим числом", - говорит она. При этом основную угрозу она видит в том, что часть банков может покинуть рынок по экономическим причинам, не найдя ниш для бизнеса в новых условиях.
https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html
https://ria.ru/20221216/ekonomika-1839322991.html
https://ria.ru/20221112/vklad-1830983148.html
https://ria.ru/20221104/zakon-1829285116.html
https://ria.ru/20220701/banki-1799493471.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775491189_0:277:2048:1813_1920x0_80_0_0_d9f547689e05a57b31b113ac82a6f758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), рэу имени г. в. плеханова, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), РЭУ имени Г. В. Плеханова, Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ЦБ России, который много лет активно занимался расчисткой банковского сектора, в этом году поставил ее на паузу. Темпы отзыва лицензий рухнули в 18 раз по сравнению со средними за последние девять лет, а количество банков, принудительно и добровольно покинувших рынок, сравнялось.
При этом опрошенные РИА Новости эксперты считают, что процесс возобновится уже в следующем году, по итогам которого без лицензий останутся до 30 кредитных организаций.
После прихода Эльвиры Набиуллиной
на пост главы Банка России в июне 2013 года банковский сектор начал редеть на глазах: если на начало лета того года в России работало 958 кредитных организаций, то к началу этого года их осталось лишь 370.
В активную фазу расчистка банковского сектора вступила в 2014 году, когда количество отзывов лицензий подскочило почти втрое - до 86 с 32. При этом пик пришелся на следующие два года - тогда были вынуждены покинуть рынок почти 200 банков. "Остывать" процесс начал лишь в 2019 году, хотя по-прежнему ежегодное количество отзывов лицензий оставалось двузначным. Таким образом, в среднем за 2013-2021 годы отзывалось по 54 лицензии в год.
Центральный банк резко смягчил свою политику на фоне санкций в 2022 году - несмотря на значительные потрясения, принудительно рынок покинули лишь три кредитные организации. Такой "щедрости" не удостоился даже коронавирусный 2020 год: тогда регулятор на шесть месяцев остановил проверки кредитных организаций, но в целом за год успел отозвать 16 лицензий.
"Одним из факторов, способствующих снижению темпа отзыв лицензий, является, вероятно, стремление регулятора избежать дестабилизации ситуации в банковском секторе в условиях возросших геополитических рисков", - пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий
.
Сдаемся: почему банки еще теряют лицензию
Все заметнее в последние годы становится тенденция добровольного ухода с рынка кредитных организаций - как из-за присоединения к другим банкам, так и из-за "усталости" собственников.
Впервые с начала расчистки сектора заметную долю добровольный отказ от лицензий занял в 2018 году: эта причина заняла почти четверть от всех случаев прекращения работы кредитных организаций, а уже через два года она достигла 58%. При этом подавляющее количество добровольных уходов в 2018-2020 годах было связано с консолидацией сектора - из-за этого сдавали лицензии более 10 банков каждый год.
Ситуация начала меняться в 2021 году, когда впервые число "уставших" собственников превысило продавших свои банки - шесть и пять соответственно. Однако тогда основной причиной ухода с рынка вновь стал принудительный отзыв лицензии.
Кардинальным же образом ситуация изменилась в 2022 году: консолидация банковского сектора приостановилась - не было ни одной сдачи лицензии по этой причине. А собственники "устали" лишь у трех банков, что стало минимальным значением за пять лет. В целом же по итогам года добровольно и принудительно покинули рынок по 3 кредитные организации.
Однако думать, что уход банков с рынка сошел на нет, не стоит, предупреждают аналитики, добавляя, что уже в следующем году процесс возобновится с удвоенной силой, а драйвером станет "застывшая" в текущем году консолидация сектора.
Так, по мнению генерального директора АКРА Михаила Сухова
, всего в 2023 году "лицензии могут прекратить действие у 25-30 банков", при этом на принудительный отзыв придется менее половины всех случаев. К крайней мере регулятор будет прибегать в отношении хронически убыточных банков или нарушителей "антиотмывочного" законодательства, уверен он.
"Присоединения и добровольные ликвидации станут заметной для рынка формой выхода банков, которые контролируются иностранным капиталом. Продолжатся добровольные ликвидации "уставшими собственниками" небольших банков. Таких ситуаций может реализоваться более десятка", - указал Сухов.
Немного более скромную оценку дает Осадчий: в следующем году он допускает, что по мере улучшения геополитической ситуации темпы ухода банков с рынка вернутся к прошлогоднему уровню. "Около 20 банков, плюс-минус пять лицензий в год, особенно с учетом того, что многие банки серьезно пострадали в условиях мощных шоков этого года и, по существу, некоторые кредитные организации явно превратились в "зомби-банки", - отметил он, добавив, что также среди причин будет доминировать дальнейшее огосударствление системы и "бегство" западных кредитных организаций.
Однако доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ
им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова считает, что в условиях смягчения регуляторного режима в наступающем году не стоит ждать активного отзыва лицензий по инициативе ЦБ. "Количество подобных случаев вряд ли превысит десяток, а, скорее всего, будет измеряться еще меньшим числом", - говорит она. При этом основную угрозу она видит в том, что часть банков может покинуть рынок по экономическим причинам, не найдя ниш для бизнеса в новых условиях.