https://ria.ru/20221221/balashikha-1840271206.html

Глава Балашихи Юров: главное – продолжить все начатые проекты

Глава Балашихи Юров: главное – продолжить все начатые проекты - РИА Новости, 21.12.2022

Глава Балашихи Юров: главное – продолжить все начатые проекты

Глава Балашихи - самого крупного российского муниципалитета - Сергей Юров в интервью РИА Новости подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на следующий,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:26

2022-12-21T15:26

2022-12-21T15:26

балашиха

сергей юров

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Глава Балашихи - самого крупного российского муниципалитета - Сергей Юров в интервью РИА Новости подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на следующий, 2023 год.- Сергей Геннадиевич, 2022 год, несомненно, был непростым для каждого жителя нашей страны. События этого года отразились на многих сферах жизни, изменились планы. Каким был 2022-й для Балашихи? С какими вызовами столкнулись?- Год, действительно, был непростой. Мы стали свидетелями событий, которые навсегда будут вписаны в историю нашей страны. И Специальная военная операция, санкции, конечно, оставили след практически на всех сферах жизни – это и экономика, и наша социальная сфера.Вызовов, новых задач было много. И, к счастью, наша команда показала хорошие результаты, сплоченность. И я сейчас говорю не только о команде администрации Балашихи, но и отдельно хотел бы выделить наших жителей.Мы действительно все объединились. В сложное время это же всегда видно. Наши волонтеры каждый день работают на пунктах сбора гуманитарной помощи, помогают семьям мобилизованных, жители приносят помощь, дети пишут письма нашим бойцам в госпитали и в военные части. Депутатский корпус на связи с мобилизованными и семьями.На территории Балашихи много воинских частей, среди наших жителей было мобилизовано более 850 человек. Нам нужно сделать все, чтобы их семьи ни в чём не нуждались.Я благодарю каждого, кто неравнодушен, кто защищает нашу Родину, кто помогает. Это сейчас очень важно. Но и, конечно, текущие задачи с нас никто не снимал. У нас большой городской округ, молодой. Мы строим новые школы, детские сады, спортивные объекты. Благоустраиваем парки. Наш город стал площадкой для Международного фестиваля уличного искусства.- Как предприятия Балашихи справились с меняющейся экономической ситуацией?- Наши предприятия смогли в кратчайшие сроки принять все вызовы времени. Плюс в быстрой адаптации помогли меры поддержки со стороны областного правительства.В Балашихе расположены крупные градообразующие предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они увеличили производства, сегодня делают все, чтобы помочь нашим военнослужащим на фронте. Есть те, кто воспользовался программой по импортозамещению – авиационная корпорация "Рубин", Научно-Исследовательский Инженерный институт и еще несколько предприятий запустили новые цеха. Это позволило создать новые рабочие места в округе – в общей сложности более 5 тысяч. А объём инвестиций в 2022 году с учётом малого бизнеса у нас составил более 47 миллиардов рублей.- Вы отметили, что год был плодотворным для округа. Какие главные победы можете выделить?- Мы сделали большой шаг в решении вопроса второй смены в округе. Город быстро развивается. У нас очень большой естественный прирост. По последней переписи населепния в Балашихе проживают около 560 тысяч человек. И запрос на строительство образовательных учреждений очень большой. В этом году мы построили 5 школ, 4 из которых уже открыты. Причем это большие школы на 1100, 1600 и 1775 мест. Тем не менее, проблема очередности остается. В основном в новых микрорайонах – это Центр-2, Ольгино, Павлино, Саввино, Алексеевская роща, но мы продолжаем планомерно решать эту задачу. Сейчас строим большую школу на 1500 мест в новом ЖК "Пехра", в новом году откроем современную школу на 1100 мест в Ольгино, на 275 мест в ЖК Леоновский парк и 1320 мест в Центре-2.Важнейший вопрос для нас – развитие транспортной инфраструктуры. В Балашихе пройдет ветка МЦД-4 "Апрелевка – Железнодорожный". Строительство новых платформ и здания современного вокзала уже началось. Откроем в следующем году.Мы развиваем и альтернативный транспорт – запустили новый веломаршрут в Железнодорожном (мкрн. ред) и установили пункты проката электровелосипедов "Велобайк". Это совместный проект правительства Подмосковья с департаментом транспорта Москвы. Он нашел большой отклик у наших жителей, будем продолжать.В начале 2022 года мы открыли поликлинику в новом ЖК "Измайловский лес", провели капитальный ремонт Поликлиники №3, что позволило нам перевести в обновленное здание детское отделение. Также капитальный ремонт проведен в наркологическом диспансере и травмпункте. Поставили туда новое оборудование.Если говорить про благоустройство, то в этом году мы реализовали два крупных проекта по программе губернатора "Парки в лесу" – это "Пехорка лес" - 18 га рядом с центральным парком в Балашихе и Ольгинский лесопарк. Последний – самый крупный проект для нас – 71 га. Этот проект мы разрабатывали вместе с жителями. Среди населения было много переживаний – это по сути лес, поэтому нам важно было организовать работы с минимальным вмешательством в природу. Считаю, что нам это удалось. Территория осталась лесной, но с комфортными освещёнными пешеходными дорожками, мы обустроили парковку и входную зону, установили на участках, свободных от деревьев детские и спортивные площадки, в зимнее время будет лыжня.Из небольших, но важных проектов, в этом году по просьбам жителей мы благоустроили Сквер Ветеранов на улице Звездной. Запустили Московскую воду в микрорайоне Павлино – более 16 тысяч жителей теперь обеспечены чистой водой.Наши спортсмены в этом году были отмечены высокими наградами. Тренеров по плаванию отделения адаптированного спорта СШОР "Метеор" Александра и Екатерину Холоимовых наградили Орденами "За заслуги перед Отечеством" первой и второй степени. Наши фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали Чемпионами России по фигурному катанию в танцах на льду. Спортсмен клуба имени В.П. Агеева стал чемпионом России по боксу. Одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали завоевал воспитанник балашихинской спортивной школы олимпийского резерва "Метеор" Артём Исаев во время летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт".Этой осенью мы провели Международный фестиваль "Культурный код". Более 70 художников создали музей монументального искусства под открытым небом в микрорайоне Железнодорожный. Этот фестиваль объединил художников из более 10 стран, да и всех нас. Мы долго следили за этим фестивалем, смотрели как он реализуется в других городах, приняли участие в конкурсном отборе и выиграли. В течение месяца в рамках "Культурного кода" в городе прошло большое количество мероприятий. Мы получили большой положительный отклик от жителей. Железнодорожный изменился не только с точки зрения появления работ, большая работа проведена в целом в микрорайоне - преобразились дворы, дома, появились новые велосипедные маршруты. Сегодня центр Железнодорожного можно назвать граффити-столицей Подмосковья. Художниками созданы более 40 работ.- Год действительно получился плодотворным. Какие планы на 2023?- Главное – продолжить все начатые проекты. Мы ни в коем случае не снижаем темп. Несмотря на все сложности, мы продолжим строительство социальных объектов – школ, детских садов, объектов спорта. Завершим реконструкцию стадиона "Труд", приступим к капитальному ремонту стадиона "ОРИОН" в Железнодорожном. Мы привлекаем инвесторов в развитие спортивной составляющей города – в прошлом году построили ледовую арену, а в следующем году новый ФОК появится в микрорайоне Авиаторов. До этого спортобъекта там не было.Планируем начать строительство большой областной больницы на месте бывшего госпиталя КГБ.И многие другие проекты ждут своей реализации. Мы не останавливаемся, какие бы трудности не вставали на пути.- Что пожелаете жителям округа и команде в новом году?- Жителям - здоровья, благополучия, хорошо отметить новый год и провести новогодние праздники. Приглашаю всех в наши парки – там запланировано много интересных мероприятий для всей семьи, есть катки. К новому году в Ольгинском лесопарке откроется лыжня и прокат инвентаря. Приезжайте.Ну а команде и себе лично желаю не снижать планку, работать эффективно на благо наших жителей и Балашихи.

https://ria.ru/20221212/meditsina-1838180822.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/balashikha-1835414732.html

балашиха

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

балашиха, сергей юров