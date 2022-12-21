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ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением
ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением - РИА Новости, 21.12.2022
ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением
Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области и ДНР два украинских ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, сообщило в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:18
2022-12-21T12:18
2022-12-21T12:20
специальная военная операция на украине
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запорожская область
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области и ДНР два украинских ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика
12:18 21.12.2022 (обновлено: 12:20 21.12.2022)
ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением
Минобороны: ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением, техникой