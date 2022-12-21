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ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением
ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением - РИА Новости, 21.12.2022
ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением
Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области и ДНР два украинских ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, сообщило в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:18
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специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области и ДНР два украинских ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика
12:18 21.12.2022 (обновлено: 12:20 21.12.2022)
 
ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением

Минобороны: ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением, техникой

© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в медиабанкПожар на складе хранения боеприпасов
Пожар на складе хранения боеприпасов - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Ольга Халманова
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Пожар на складе хранения боеприпасов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области и ДНР два украинских ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 декабря, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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