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ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением

ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением - РИА Новости, 21.12.2022

ВС России уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением

Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области и ДНР два украинских ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, сообщило в... РИА Новости, 21.12.2022

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в Запорожской области и ДНР два украинских ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, сообщило в среду министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства", - говорится в сводке военного ведомства.

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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в мире, запорожская область, россия, донецкая народная республика