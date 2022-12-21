https://ria.ru/20221221/altay-1840160471.html

На алтайском курорте Манжерок открылась трасса для вечернего катания

На алтайском курорте Манжерок открылась трасса для вечернего катания - РИА Новости, 21.12.2022

На алтайском курорте Манжерок открылась трасса для вечернего катания

Трассу для вечернего катания оборудовали на курорте Манжерок в Республике Алтай, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:23

2022-12-21T10:23

2022-12-21T10:23

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республика алтай

новости - туризм

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БАРНАУЛ, 21 дек — РИА Новости. Трассу для вечернего катания оборудовали на курорте Манжерок в Республике Алтай, сообщает пресс-служба правительства региона. "Зимой на всесезонном курорте Манжерок появилась новая услуга — вечернее катание. Для этого 1450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения", — говорится в релизе. Для поклонников горнолыжного отдыха функционируют 22 километра трасс, три подъемника и 23 маршрута различной степени сложности.Зоны катания есть как для новичков, так и для профессионалов. Работает современная система оснежения.

https://ria.ru/20190723/1556608750.html

республика алтай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, республика алтай, новости - туризм