"Аэрофлот" расширяет сетку регулярных рейсов из Пулково

Для удобства жителей Северной столицы, начиная с 16 декабря, открылись прямые рейсы в крупнейший город Турции — Стамбул, где встречаются Европа и Азия. Полеты осуществляются из аэропорта Пулково на самолётах Boeing 737-800 четыре раза в неделю - по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.