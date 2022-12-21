"Аэрофлот" расширяет сетку регулярных рейсов из Пулково

Крупнейшая авиакомпания России — "Аэрофлот" расширяет маршрутную сеть собственных рейсов из Северной столицы. В зимнем расписании компания предлагает клиентам прямые перелеты из Санкт-Петербурга в Сочи, Минеральные Воды, Стамбул, Анталью и Ташкент. Кроме этого, авиакомпания "Россия", входящая в Группу "Аэрофлот", возобновляет рейсы в Самарканд.
Крупнейшая авиакомпания России — "Аэрофлот" расширяет маршрутную сеть собственных рейсов из Северной столицы. В зимнем расписании компания предлагает клиентам прямые перелеты из Санкт-Петербурга в Сочи, Минеральные Воды, Стамбул, Анталью и Ташкент. Кроме этого, авиакомпания "Россия", входящая в Группу "Аэрофлот", возобновляет рейсы в Самарканд.
Для удобства жителей Северной столицы, начиная с 16 декабря, открылись прямые рейсы в крупнейший город Турции — Стамбул, где встречаются Европа и Азия. Полеты осуществляются из аэропорта Пулково на самолётах Boeing 737-800 четыре раза в неделю - по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Для удобства жителей Северной столицы, начиная с 16 декабря, открылись прямые рейсы в крупнейший город Турции — Стамбул, где встречаются Европа и Азия. Полеты осуществляются из аэропорта Пулково на самолётах Boeing 737-800 четыре раза в неделю - по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Рейсы на самый популярный турецкий курорт Анталью открыты с 17 декабря. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Благодаря новым рейсам у жителей Петербурга появилась возможность комфортно путешествовать собственными рейсами Аэрофлота в Турцию без пересадки в Москве.
Рейсы на самый популярный турецкий курорт Анталью открыты с 17 декабря. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Благодаря новым рейсам у жителей Петербурга появилась возможность комфортно путешествовать собственными рейсами Аэрофлота в Турцию без пересадки в Москве.
17 декабря "Аэрофлот" открыл собственные рейсы из Пулково в столицу Узбекистана — Ташкент. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.
17 декабря "Аэрофлот" открыл собственные рейсы из Пулково в столицу Узбекистана — Ташкент. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.
Авиакомпания "Россия" (Группа "Аэрофлот") 16 декабря возобновила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в один из древнейших городов мира — Самарканд. Полеты выполняются на самолётах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.
Авиакомпания "Россия" (Группа "Аэрофлот") 16 декабря возобновила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в один из древнейших городов мира — Самарканд. Полеты выполняются на самолётах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.
Открытие прямых полетов в Узбекистан расширяет возможности для путешествий и деловых поездок жителей Северной столицы в одну из интереснейших стран Средней Азии.
Открытие прямых полетов в Узбекистан расширяет возможности для путешествий и деловых поездок жителей Северной столицы в одну из интереснейших стран Средней Азии.
Директор филиала ПАО "Аэрофлот" в Санкт-Петербурге Василий Налетенко: "Открытие новых международных воздушных линий имеет огромное значение для экономики и туризма Северо-Западного федерального округа. Благодаря прямым рейсам Группы "Аэрофлот" у наших пассажиров появится возможность путешествовать в пункты Турции и Узбекистана и в обратном направлении без пересадок в Москве".
Директор филиала ПАО "Аэрофлот" в Санкт-Петербурге Василий Налетенко: "Открытие новых международных воздушных линий имеет огромное значение для экономики и туризма Северо-Западного федерального округа. Благодаря прямым рейсам Группы "Аэрофлот" у наших пассажиров появится возможность путешествовать в пункты Турции и Узбекистана и в обратном направлении без пересадок в Москве".
Для жителей Санкт-Петербурга, предпочитающих отдых на Северном Кавказе, с 22 декабря Аэрофлот впервые открывает собственные прямые рейсы в Минеральные воды. Полеты будут выполняться из аэропорта Пулково на самолетах Airbus A320.
Для жителей Санкт-Петербурга, предпочитающих отдых на Северном Кавказе, с 22 декабря Аэрофлот впервые открывает собственные прямые рейсы в Минеральные воды. Полеты будут выполняться из аэропорта Пулково на самолетах Airbus A320.
Для любителей горнолыжного отдыха в нынешнем зимнем расписании Аэрофлот предлагает собственные рейсы в Сочи. Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах семейства Airbus A320.
Для любителей горнолыжного отдыха в нынешнем зимнем расписании Аэрофлот предлагает собственные рейсы в Сочи. Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах семейства Airbus A320.
Благодаря удобному расписанию и доступным ценам на билеты жители Петербурга получают возможность быстро и без лишних пересадок путешествовать на популярные российские и турецкие курорты в сезон зимних каникул и отпусков.
Благодаря удобному расписанию и доступным ценам на билеты жители Петербурга получают возможность быстро и без лишних пересадок путешествовать на популярные российские и турецкие курорты в сезон зимних каникул и отпусков.
Ознакомиться с актуальным расписанием рейсов Аэрофлота, забронировать и купить билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.
Ознакомиться с актуальным расписанием рейсов Аэрофлота, забронировать и купить билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.