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"Аэрофлот" расширяет сетку регулярных рейсов из Пулково - РИА Новости, 21.12.2022
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"Аэрофлот" расширяет сетку регулярных рейсов из Пулково
"Аэрофлот" расширяет сетку регулярных рейсов из Пулково - РИА Новости, 21.12.2022
"Аэрофлот" расширяет сетку регулярных рейсов из Пулково
РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:26
2022-12-21T12:27
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аэрофлот
пулково (аэропорт)
самолеты
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фото, фото, аэрофлот, пулково (аэропорт), самолеты
Фото, Аэрофлот, Пулково (аэропорт), Самолеты
12:26 21.12.2022 (обновлено: 12:27 21.12.2022)
 

"Аэрофлот" расширяет сетку регулярных рейсов из Пулково

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Крупнейшая авиакомпания России — "Аэрофлот" расширяет маршрутную сеть собственных рейсов из Северной столицы. В зимнем расписании компания предлагает клиентам прямые перелеты из Санкт-Петербурга в Сочи, Минеральные Воды, Стамбул, Анталью и Ташкент. Кроме этого, авиакомпания "Россия", входящая в Группу "Аэрофлот", возобновляет рейсы в Самарканд.

Стойки регистрации в аэропорту Пулково
1 из 11

Крупнейшая авиакомпания России — "Аэрофлот" расширяет маршрутную сеть собственных рейсов из Северной столицы. В зимнем расписании компания предлагает клиентам прямые перелеты из Санкт-Петербурга в Сочи, Минеральные Воды, Стамбул, Анталью и Ташкент. Кроме этого, авиакомпания "Россия", входящая в Группу "Аэрофлот", возобновляет рейсы в Самарканд.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Для удобства жителей Северной столицы, начиная с 16 декабря, открылись прямые рейсы в крупнейший город Турции — Стамбул, где встречаются Европа и Азия. Полеты осуществляются из аэропорта Пулково на самолётах Boeing 737-800 четыре раза в неделю - по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту Пулково
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Для удобства жителей Северной столицы, начиная с 16 декабря, открылись прямые рейсы в крупнейший город Турции — Стамбул, где встречаются Европа и Азия. Полеты осуществляются из аэропорта Пулково на самолётах Boeing 737-800 четыре раза в неделю - по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Рейсы на самый популярный турецкий курорт Анталью открыты с 17 декабря. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Благодаря новым рейсам у жителей Петербурга появилась возможность комфортно путешествовать собственными рейсами Аэрофлота в Турцию без пересадки в Москве.

Пассажиры сдают багаж в аэропорту Пулково перед вылетом в Стамбул
3 из 11

Рейсы на самый популярный турецкий курорт Анталью открыты с 17 декабря. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Благодаря новым рейсам у жителей Петербурга появилась возможность комфортно путешествовать собственными рейсами Аэрофлота в Турцию без пересадки в Москве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

17 декабря "Аэрофлот" открыл собственные рейсы из Пулково в столицу Узбекистана — Ташкент. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

Женщина сдает в багаж детскую коляску в аэропорту Пулково
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17 декабря "Аэрофлот" открыл собственные рейсы из Пулково в столицу Узбекистана — Ташкент. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Авиакомпания "Россия" (Группа "Аэрофлот") 16 декабря возобновила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в один из древнейших городов мира — Самарканд. Полеты выполняются на самолётах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Пассажир оформляет багаж во время регистрации на рейс в аэропорту Пулково
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Авиакомпания "Россия" (Группа "Аэрофлот") 16 декабря возобновила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в один из древнейших городов мира — Самарканд. Полеты выполняются на самолётах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Открытие прямых полетов в Узбекистан расширяет возможности для путешествий и деловых поездок жителей Северной столицы в одну из интереснейших стран Средней Азии.

Пассажиры регистрируются на рейс в аэропорту Пулково
6 из 11

Открытие прямых полетов в Узбекистан расширяет возможности для путешествий и деловых поездок жителей Северной столицы в одну из интереснейших стран Средней Азии.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Директор филиала ПАО "Аэрофлот" в Санкт-Петербурге Василий Налетенко: "Открытие новых международных воздушных линий имеет огромное значение для экономики и туризма Северо-Западного федерального округа. Благодаря прямым рейсам Группы "Аэрофлот" у наших пассажиров появится возможность путешествовать в пункты Турции и Узбекистана и в обратном направлении без пересадок в Москве".

Директор филиала ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии в Санкт-Петербурге Василий Налетенко в аэропорту Пулково
7 из 11

Директор филиала ПАО "Аэрофлот" в Санкт-Петербурге Василий Налетенко: "Открытие новых международных воздушных линий имеет огромное значение для экономики и туризма Северо-Западного федерального округа. Благодаря прямым рейсам Группы "Аэрофлот" у наших пассажиров появится возможность путешествовать в пункты Турции и Узбекистана и в обратном направлении без пересадок в Москве".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин

Для жителей Санкт-Петербурга, предпочитающих отдых на Северном Кавказе, с 22 декабря Аэрофлот впервые открывает собственные прямые рейсы в Минеральные воды. Полеты будут выполняться из аэропорта Пулково на самолетах Airbus A320.

Аэропорт Пулково
8 из 11

Для жителей Санкт-Петербурга, предпочитающих отдых на Северном Кавказе, с 22 декабря Аэрофлот впервые открывает собственные прямые рейсы в Минеральные воды. Полеты будут выполняться из аэропорта Пулково на самолетах Airbus A320.

© РИА Новости / Александр Гальперин
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Для любителей горнолыжного отдыха в нынешнем зимнем расписании Аэрофлот предлагает собственные рейсы в Сочи. Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах семейства Airbus A320.

Новогодняя елка в аэропорту Пулково
9 из 11

Для любителей горнолыжного отдыха в нынешнем зимнем расписании Аэрофлот предлагает собственные рейсы в Сочи. Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах семейства Airbus A320.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Благодаря удобному расписанию и доступным ценам на билеты жители Петербурга получают возможность быстро и без лишних пересадок путешествовать на популярные российские и турецкие курорты в сезон зимних каникул и отпусков.

Стенд Аэрофлота
10 из 11

Благодаря удобному расписанию и доступным ценам на билеты жители Петербурга получают возможность быстро и без лишних пересадок путешествовать на популярные российские и турецкие курорты в сезон зимних каникул и отпусков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Ознакомиться с актуальным расписанием рейсов Аэрофлота, забронировать и купить билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.

Пассажиры регистрируются на рейс в Стамбул в аэропорту Пулково
11 из 11

Ознакомиться с актуальным расписанием рейсов Аэрофлота, забронировать и купить билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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ФотоАэрофлотПулково (аэропорт)Самолеты
 
 
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