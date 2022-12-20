https://ria.ru/20221220/zhile-1840078709.html

Стоимость жилья начала снижаться в Кировской области

Стоимость жилья начала снижаться в Кировской области - РИА Новости, 20.12.2022

Стоимость жилья начала снижаться в Кировской области

Стоимость жилья в Кировской области начала снижаться в результате диалога губернатора Александра Соколова с застройщиками, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:03

2022-12-20T18:03

2022-12-20T18:03

кировская область

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Стоимость жилья в Кировской области начала снижаться в результате диалога губернатора Александра Соколова с застройщиками, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области заявил, что необходимо уделять большое внимание строительству жилья и развитию строительного комплекса. "Активный рынок жилья важен сразу по нескольким причинам. Первое — это сама стройка, развивающая смежные отрасли, такие, как производство строительных и отделочных материалов, например. Второе — цена квадратного метра, очень важный показатель как для привлечения людей, так и для удержания их в регионе. И роль государства в этих всех процессах трудно переоценить, поскольку стройка связана с землей, коммуникациями, разрешительными процедурам, то есть со многими регламентирующими моментами, которые зависят от государства", - приводятся в сообщении слова Соколова. По словам главы региона, к лету 2022 года строительный комплекс Кировской области находился в состоянии коллапса, потому что между региональным правительством и строителями не было взаимопонимания по ряду ключевых моментов. "Мне пришлось очень много усилий прилагать, чтобы этот конфликт разрешить. И рынок сразу отреагировал — осенью этого года на 12% упала стоимость квадратного метра. Есть разрешения на строительство — рынок реагирует новыми предложениями — спрос удовлетворяется — цена снижается. Более того, строители сами начали предлагать возвести социальные объекты, например, детский сад в своем микрорайоне", - отметил губернатор Кировской области.

https://ria.ru/20221206/karta-1836787353.html

кировская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кировская область