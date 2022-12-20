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Свыше 2,5 тысячи многодетных семей из МО стали обладателями участков
Свыше 2,5 тысячи многодетных семей из МО стали обладателями участков - РИА Новости, 20.12.2022
Свыше 2,5 тысячи многодетных семей из МО стали обладателями участков
В Подмосковье более 2,5 тысячи многодетных семей получили бесплатные участки для строительства дома. На данный момент удалось перевыполнить годовой план... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:44
2022-12-20T19:44
2022-12-20T19:44
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Подмосковье более 2,5 тысячи многодетных семей получили бесплатные участки для строительства дома. На данный момент удалось перевыполнить годовой план предоставления земель на четверть. Такой информацией поделились в министерстве имущественных отношений Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".Территории получили семьи, в которых есть трое и более детей. Они проживают в 50 округах региона.Также удалось решить проблему нехватки земель в некоторых городских округах. Муниципалитетам передали 87,6 гектара, которые ранее находились в областной собственности. Таким образом участок смогли получить порядка 700 семей."В этом году наибольшее количество многодетных обеспечили участками в Электростали (210 семей), Домодедове (206 семей) и Ленинском округе (176 семей). Если же говорить в целом, то результат этого года хороший. Он получен в том числе благодаря активной межведомственной работе", — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Программа действует 11 лет. На данный момент принять участие в ней смогли 33 тысячи многодетных семей региона.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
В Подмосковье более 2,5 тысячи многодетных семей получили бесплатные участки для строительства дома. На данный момент удалось перевыполнить годовой план предоставления земель на четверть. Такой информацией поделились в министерстве имущественных отношений Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Территории получили семьи, в которых есть трое и более детей. Они проживают в 50 округах региона.
"Мы планировали в этом году обеспечить участками 2 тысячи семей, но смогли значительно перевыполнить этот план. Земельные участки общей площадью больше 1100 гектаров уже переданы многодетным родителям, и они могут приступать к строительству", — заявила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
Также удалось решить проблему нехватки земель в некоторых городских округах. Муниципалитетам передали 87,6 гектара, которые ранее находились в областной собственности. Таким образом участок смогли получить порядка 700 семей.
"В этом году наибольшее количество многодетных обеспечили участками в Электростали (210 семей), Домодедове (206 семей) и Ленинском округе (176 семей). Если же говорить в целом, то результат этого года хороший. Он получен в том числе благодаря активной межведомственной работе", — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Программа действует 11 лет. На данный момент принять участие в ней смогли 33 тысячи многодетных семей региона.