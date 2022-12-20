https://ria.ru/20221220/zemli-1840084541.html

Кировская область начнет возвращать в оборот сельхозземли в 2023 году

Кировская область начнет возвращать в оборот сельхозземли в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022

Кировская область начнет возвращать в оборот сельхозземли в 2023 году

Двадцать тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения планируется ввести в оборот в 2023 году, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:20

2022-12-20T18:20

2022-12-20T18:20

кировская область

экономика

александр соколов

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Двадцать тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения планируется ввести в оборот в 2023 году, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. По словам губернатора, в Кировской области, как и большинстве регионов России, очень большое количество земель были выведены из оборота, при разорении колхозов. Эти сотни тысяч гектаров десятилетиями не обрабатывались. Ввести их обратно автоматически не получится. Во-первых, должны быть люди, которые на этой земле собираются работать. Однако на некоторых местах деревень больше нет. Во-вторых, если земли 30 лет назад вышли из оборота, они уже заросли лесом. "Вместе с тем земельные угодья нам нужны. Там, где есть работа, крепкая хозяйская рука, там у нас распахано все. У нас есть район, где нет ни одного квадратного метра свободного. Земля приносит большую прибыль, даже в северных широтах. Понятно, что не надо кукурузу сажать — картошка, морковка, чеснок всем нужны", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Соколова. Глава региона отметил, что в 2023 году Кировская область сделает в этом направлении первый шаг. "В следующем году введем в оборот не так много, но прилично — 20 тысяч гектаров — это площадь небольшого района нашей области. Дальше намерены наращивать темпы. Но думаю, несколько сотен тысяч гектаров мы введем дополнительно, потому что потребность в земле есть — и у тех, кто овощами занимается, и кто злаковые сеет, и для животноводческой кормозаготовки", - отметил губернатор Кировской области.

https://ria.ru/20221216/delo-1839102860.html

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экономика, александр соколов, кировская область, россия