https://ria.ru/20221220/zemletryasenie-1839980277.html

У берегов Северной Калифорнии зафиксировали землетрясение

У берегов Северной Калифорнии зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 20.12.2022

У берегов Северной Калифорнии зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Северной Калифорнии, сообщает Геологическая служба (USGS). РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:45

2022-12-20T13:45

2022-12-20T13:51

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Северной Калифорнии, сообщает Геологическая служба (USGS).Землетрясение произошло в 10.34 по времени UTC (13.34 мск) в 12 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг землетрясения находился на глубине 16,1 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась

https://ria.ru/20221215/tayvan-1838766555.html

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в мире