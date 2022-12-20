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У берегов Северной Калифорнии зафиксировали землетрясение
У берегов Северной Калифорнии зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 20.12.2022
У берегов Северной Калифорнии зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Северной Калифорнии, сообщает Геологическая служба (USGS). РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:45
2022-12-20T13:45
2022-12-20T13:51
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Северной Калифорнии, сообщает Геологическая служба (USGS).Землетрясение произошло в 10.34 по времени UTC (13.34 мск) в 12 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг землетрясения находился на глубине 16,1 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась
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в мире
13:45 20.12.2022 (обновлено: 13:51 20.12.2022)
У берегов Северной Калифорнии зафиксировали землетрясение
У берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4, угрозы цунами нет