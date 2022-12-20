https://ria.ru/20221220/zatulin-1840019559.html

В ГД планируют направить Лаврову идеи по россиянам, покинувшим страну

В ГД планируют направить Лаврову идеи по россиянам, покинувшим страну - РИА Новости, 20.12.2022

В ГД планируют направить Лаврову идеи по россиянам, покинувшим страну

Депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР) сообщил, что в ближайшее время собирается предоставить министру иностранных дел Сергею Лаврову свои предложения... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:36

2022-12-20T15:36

2022-12-20T15:36

специальная военная операция на украине

сергей лавров

россия

госдума рф

украина

константин затулин

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин (ЕР) сообщил, что в ближайшее время собирается предоставить министру иностранных дел Сергею Лаврову свои предложения относительно тех граждан России, которые после начала специальной военной операции на Украине выехали в страны ближнего и дальнего зарубежья. В своем телеграм-канале депутат сообщил, что в МИД РФ во вторник под председательством Лаврова состоялось заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Затулин написал, что в своем выступлении на мероприятии он "сосредоточился на необходимости усиления работы с так называемыми "релокантами" - теми гражданами России, которые в массовом порядке после начала специальной военной операции на Украине выехали в страны ближнего и дальнего зарубежья". Депутат сообщил, что по просьбе министра иностранных дел свои предложения он "должен представить в самое ближайшее время в записке на имя председателя (правительственной – ред.) комиссии Сергея Лаврова". Кроме того, парламентарий сообщил, что в выступлении "остановился на необходимости развивать работу по предоставлению права политического убежища для политических эмигрантов из других стран, ищущих такое убежище в России". "К сожалению, несмотря на указ президента России Владимира Путина, открывающий такую возможность для преследуемых в своих странах сторонников России, до сих пор через процедуру предоставления политического убежища в России ни один человек не прошёл", - добавил Затулин.

https://ria.ru/20221118/osipov-1832371486.html

https://ria.ru/20221027/klimov-1827167633.html

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сергей лавров, россия, госдума рф, украина, константин затулин, владимир путин, единая россия