https://ria.ru/20221220/zasedanie-1840063781.html

Путин проведет заседание коллегии Минобороны

Путин проведет заседание коллегии Минобороны - РИА Новости, 20.12.2022

Путин проведет заседание коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:19

2022-12-20T17:19

2022-12-20T18:51

безопасность

владимир путин

россия

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны, сообщили в пресс-службе Кремля."На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год", — говорится в заявлении.Отмечается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. "Он доложит о ходе проведения специальной операции, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства и социальной защищенности военнослужащих", — уточнили в пресс-службе.В мероприятии также примут участие представители командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил России, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Около 15 тысяч должностных лиц примут участие в заседании по видеосвязи.

https://ria.ru/20221218/shoygu-1839481615.html

https://ria.ru/20221219/ranenye-1839617312.html

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безопасность, владимир путин, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)