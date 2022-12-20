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Путин проведет заседание коллегии Минобороны - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/zasedanie-1840063781.html
Путин проведет заседание коллегии Минобороны
Путин проведет заседание коллегии Минобороны - РИА Новости, 20.12.2022
Путин проведет заседание коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:19
2022-12-20T18:51
безопасность
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны, сообщили в пресс-службе Кремля."На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год", — говорится в заявлении.Отмечается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. "Он доложит о ходе проведения специальной операции, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства и социальной защищенности военнослужащих", — уточнили в пресс-службе.В мероприятии также примут участие представители командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил России, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Около 15 тысяч должностных лиц примут участие в заседании по видеосвязи.
https://ria.ru/20221218/shoygu-1839481615.html
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безопасность, владимир путин, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:19 20.12.2022 (обновлено: 18:51 20.12.2022)
 
Путин проведет заседание коллегии Минобороны

Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВерховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны, сообщили в пресс-службе Кремля.
"На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности вооруженных сил в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.
"Он доложит о ходе проведения специальной операции, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства и социальной защищенности военнослужащих", — уточнили в пресс-службе.
В мероприятии также примут участие представители командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил России, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Около 15 тысяч должностных лиц примут участие в заседании по видеосвязи.
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