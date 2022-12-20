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Госдума во II чтении приняла закон о пожизненном заключении за диверсии - РИА Новости, 20.12.2022
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Госдума во II чтении приняла закон о пожизненном заключении за диверсии
Госдума во II чтении приняла закон о пожизненном заключении за диверсии - РИА Новости, 20.12.2022
Госдума во II чтении приняла закон о пожизненном заключении за диверсии
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:41
2022-12-20T14:47
госдума рф
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду.Законодатели предлагают три новые статьи в УК РФ с максимальным наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы - "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Организация диверсионного сообщества и участие в нем". Уголовную ответственность предлагается установить за содействие диверсиям, склонение к ним, вербовку, финансирование, обучение, пропаганду, участие в диверсионном сообществе.Содействие диверсиямПервая статья - "Содействие диверсионной деятельности" (склонение, вербовка, вооружение, финансирование в целях совершения диверсий) - предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. При использовании служебного положения - от 10 до 20 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Организация, а равно организация финансирования диверсии будет наказываться лишением свободы от 15 до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет. Максимальное наказание по статье - вплоть до пожизненного лишения свободы.Обучение диверсиямЛицу, решившему пройти обучение по подготовке диверсии (физическая и психологическая подготовка, правила обращения с оружием, взрывчаткой, отправляющими и иными веществами в целях совершения диверсии) будет грозить, помимо пожизненного, лишение свободы от 15 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет.Однако, согласно примечанию к статье, лицо освобождается от уголовной ответственности в том случае, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения в целях диверсионной деятельности или способствовало раскрытию преступления и выявлению других причастных к такой деятельности лиц.Руководство диверсионным сообществом и участие в немТретья предлагаемая статья устанавливает ответственность, помимо пожизненного заключения, от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей за организацию диверсионного сообщества (руководство, пропаганда и поддержка диверсий сообществом). Участие же в таком сообществе будет грозить колонией от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по этому составу преступления не предусмотрено.Лицо, добровольно прекратившее участие в диверсионном сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления, добавляется в тексте законопроекта. Однако "не может признаваться добровольным прекращение участия в диверсионном сообществе в момент или после задержания лиц".Документ был внесен в Госдуму депутатами во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
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госдума рф, вячеслав володин, россия
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
14:41 20.12.2022 (обновлено: 14:47 20.12.2022)
 
Госдума во II чтении приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

ГД приняла во II чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсионную деятельность

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду.
Законодатели предлагают три новые статьи в УК РФ с максимальным наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы - "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Организация диверсионного сообщества и участие в нем". Уголовную ответственность предлагается установить за содействие диверсиям, склонение к ним, вербовку, финансирование, обучение, пропаганду, участие в диверсионном сообществе.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Содействие диверсиям

Первая статья - "Содействие диверсионной деятельности" (склонение, вербовка, вооружение, финансирование в целях совершения диверсий) - предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. При использовании служебного положения - от 10 до 20 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Организация, а равно организация финансирования диверсии будет наказываться лишением свободы от 15 до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет. Максимальное наказание по статье - вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обучение диверсиям

Лицу, решившему пройти обучение по подготовке диверсии (физическая и психологическая подготовка, правила обращения с оружием, взрывчаткой, отправляющими и иными веществами в целях совершения диверсии) будет грозить, помимо пожизненного, лишение свободы от 15 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет.
Однако, согласно примечанию к статье, лицо освобождается от уголовной ответственности в том случае, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения в целях диверсионной деятельности или способствовало раскрытию преступления и выявлению других причастных к такой деятельности лиц.

Руководство диверсионным сообществом и участие в нем

Третья предлагаемая статья устанавливает ответственность, помимо пожизненного заключения, от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей за организацию диверсионного сообщества (руководство, пропаганда и поддержка диверсий сообществом). Участие же в таком сообществе будет грозить колонией от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по этому составу преступления не предусмотрено.
Лицо, добровольно прекратившее участие в диверсионном сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления, добавляется в тексте законопроекта. Однако "не может признаваться добровольным прекращение участия в диверсионном сообществе в момент или после задержания лиц".
Документ был внесен в Госдуму депутатами во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.
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