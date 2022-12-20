https://ria.ru/20221220/vosstanovlenie-1840050657.html

Малков: завершается первый этап восстановления Торгового городка в Рязани

Малков: завершается первый этап восстановления Торгового городка в Рязани - РИА Новости, 20.12.2022

Малков: завершается первый этап восстановления Торгового городка в Рязани

Завершается первый этап восстановления построенного в 1955 году Торгового городка в Рязани, территорию откроют для посещения, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:48

2022-12-20T16:48

2022-12-20T16:48

павел малков

рязань

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 20 дек – РИА Новости. Завершается первый этап восстановления построенного в 1955 году Торгового городка в Рязани, территорию откроют для посещения, сообщил губернатор Павел Малков. Как указано на сайте проекта, комплекс построили в 1955 году как сельскохозяйственную, промышленную и строительную выставку. На территории появился 21 павильон, где представляли отрасли народного хозяйства региона, фонтан, скульптуры, клумбы с цветами. Выставка была круглогодичной, но позже стала местом торговли: здесь открылись магазины, а комплекс переименовали в Торговый городок. Постепенно, он стал приходить в упадок. Возрождение началось по инициативе горожан. В 2020 году власти региона объявили о решении восстановить Торговый городок. "У нас завершается первый этап восстановления Торгового городка. Планируем скоро уже эту территорию открыть для посещения, для жителей. Решили в этом году еще и ярмарку новогоднюю приурочить", - сказал Малков на заседании правительства региона, трансляция которого велась в социальных сетях. По информации пресс-службы правительства области, новогодняя ярмарка начнет работать на территории восстанавливаемого торгового городка со вторника. К работе приступят более 20 рязанских товаропроизводителей: рязанцы и гости областного центра смогут приобрести для новогоднего стола широкий ассортимент местной продукции, рязанские ремесленники представят большой выбор подарков к празднику. Новогодняя ярмарка в торговом городке будет работать до 8 января. В ее рамках состоятся мероприятия Всероссийской акции "Новый год в каждый дом". Все желающие смогут оставить в брендированной палатке подарки для участников специальной военной операции и их семей. "Ярмарка оформлена в ретро-стиле, работает фотозона, есть аллея креативных елок. В павильонах жителей ждут угощения к новогоднему столу от местных производителей, а также подарки для родных и близких", - написал Малков в своем Telegram-канале.

рязань

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павел малков, рязань