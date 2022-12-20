https://ria.ru/20221220/volonterov-1840069662.html

Евраев поблагодарил волонтеров за помощь семьям участников спецоперации

Евраев поблагодарил волонтеров за помощь семьям участников спецоперации - РИА Новости, 20.12.2022

Евраев поблагодарил волонтеров за помощь семьям участников спецоперации

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с координаторами работы по оказанию помощи участникам специальной военной операции и их семьям и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:37

2022-12-20T17:37

2022-12-20T17:37

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с координаторами работы по оказанию помощи участникам специальной военной операции и их семьям и поблагодарил за работу, сообщает областное правительство. Глава региона на встрече выразил благодарность всем представителям волонтерского движения, общественникам, бизнесменам "за активное личное участие в этом большом общем деле". "Спасибо вам за ту большую работу, которую вы делаете. Она является очень важным дополнением к поддержке со стороны государства. Для нас сегодня это приоритет, поэтому из резервного фонда на приобретение всего необходимого участникам спецоперации правительство области выделяет денег столько, сколько требуется. Все, что можно сделать для поддержки ребят, мы делаем", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что помимо обеспечения по линии Минобороны, у военнослужащих есть потребность в дополнительных вещах: средствах связи, обмундировании, генераторах, медицинских изделиях. "При этом очень важно, чтобы это были качественные вещи, чтобы помощь оперативно и своевременно доходила до каждого бойца", - сказал глава региона. Михаил Евраев подчеркнул, что семьям мобилизованных и военнослужащих необходима не только материальная, но и психологическая поддержка. Для них в регионе при поддержке правительства области создана специальная служба: обратившихся консультируют специалисты МЧС и психологи-добровольцы, в том числе студенты-магистранты по направлению "психология". По данным областного правительства, с 27 по 29 декабря дети участников спецоперации из Ярославской области вместе с мамами станут участниками новогодней программы в Москве. Для них правительством области запланированы посещение елки мэра столицы в Гостином дворе, обзорная и пешеходная экскурсии.

https://ria.ru/20221214/stroitelstvo-1838653098.html

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ярославская область

москва

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михаил евраев, ярославская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)