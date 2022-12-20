https://ria.ru/20221220/vologodchina-1840007319.html

Исполнение бюджета Вологодчины идет по лучшему сценарию, чем ожидалось

Исполнение бюджета Вологодчины идет по лучшему сценарию, чем ожидалось - РИА Новости, 20.12.2022

Исполнение бюджета Вологодчины идет по лучшему сценарию, чем ожидалось

По итогам 11 месяцев текущего года доходы бюджета Вологодской области составили порядка 112 миллиардов рублей, что больше ожидаемого прогноза в начале года,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:03

2022-12-20T15:03

2022-12-20T15:03

вологодская область

доходы

налоги

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ВОЛОГДА, 20 дек – РИА Новости. По итогам 11 месяцев текущего года доходы бюджета Вологодской области составили порядка 112 миллиардов рублей, что больше ожидаемого прогноза в начале года, сообщила заместитель губернатора области Татьяна Голыгина.По ее словам, исполнение бюджета области идет по лучшему сценарию, чем ожидалось в начале года, когда изменилась внешнеполитическая ситуация."По сравнению с уровнем прошлого года объем доходов снизился на три миллиарда рублей, или на два процента, в то время как самые оптимистичные прогнозы в начале года строились из расчета падения доходов порядка 22 процента", - сказала Голыгина на оперативном заседании в правительстве области.Она отметила, что санкции негативно отразились на финансовых показателях предприятий-экспортеров, и как следствие на поступлениях от налога на прибыль организаций. Этот показатель составил около 70 процентов от уровня прошлого года, пояснила главный финансист области.При этом поступления от других налогов показали рост, в том числе от налога на доходы физических лиц – на 16 процентов, налога на совокупный доход, который платят предприниматели, на 13 процентов. Поступления в бюджеты муниципалитетов также показали рост от восьми до 11 процентов.Кроме того, экспорт продукции вологодских предприятий составил 6,6 милллиарда долларов. Это больше прогнозируемого показателя на 200 тысяч долларов.

https://ria.ru/20221209/sotspodderzhka-1837447822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

доходы, налоги