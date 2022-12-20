https://ria.ru/20221220/vaynshteyn-1839884127.html
СМИ: кинопродюсера Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
СМИ: кинопродюсера Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании - РИА Новости, 20.12.2022
СМИ: кинопродюсера Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало американского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и двух других преступлениях сексуального... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:48
2022-12-20T03:48
2022-12-20T03:53
харви вайнштейн
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало американского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера, сообщило издание Variety. В ходе второго процесса против Вайнштейна он был оправдан по одному из схожих обвинений, еще в трех случаях присяжные, совещавшиеся десять дней, не смогли прийти к единогласному решению. "Харви Вайнштейн был осужден в понедельник по трем обвинениям в изнасиловании и сексуальных посягательствах", - говорится в сообщении. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, помимо изнасилования, Вайнштейна признали виновным в "принуждении к оральному совокуплению" и совершении еще одного преступления сексуального характера в отношении женщины, проходящей в деле как "Джейн Доу" - без указания реального имени. В ноябре суд в Лос-Анджелесе снял четыре обвинения против Вайнштейна. В ходе первого процесса, проходившего в Нью-Йорке, знаменитый кинодеятель получил 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.
https://ria.ru/20210721/vaynshteyn-1742295598.html
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харви вайнштейн, лос-анджелес, нью-йорк (город)
Харви Вайнштейн, Лос-Анджелес, Нью-Йорк (город)
03:48 20.12.2022 (обновлено: 03:53 20.12.2022)
СМИ: кинопродюсера Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Variety: суд присяжных признал Вайнштейна виновным еще в одном изнасиловании
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости.
Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало американского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера, сообщило
издание Variety.
В ходе второго процесса против Вайнштейна он был оправдан по одному из схожих обвинений, еще в трех случаях присяжные, совещавшиеся десять дней, не смогли прийти к единогласному решению.
"Харви Вайнштейн был осужден в понедельник по трем обвинениям в изнасиловании и сексуальных посягательствах", - говорится в сообщении.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, помимо изнасилования, Вайнштейна признали виновным в "принуждении к оральному совокуплению" и совершении еще одного преступления сексуального характера в отношении женщины, проходящей в деле как "Джейн Доу" - без указания реального имени.
В ноябре суд в Лос-Анджелесе снял четыре обвинения против Вайнштейна.
В ходе первого процесса, проходившего в Нью-Йорке
, знаменитый кинодеятель получил 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу.