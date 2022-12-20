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Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году
Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022
Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году
Россиянам в следующем году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкционного режима. Такое мнение высказал агентству... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T01:16
2022-12-20T01:16
2022-12-20T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владислав антонов (аналитик)
bitriver
московская биржа
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Россиянам в следующем году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкционного режима. Такое мнение высказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Эксперт посоветовал отказаться от доллара и евро до стабилизации геополитической обстановки. При желании поучаствовать в валютном трейдинге на Московской бирже следует обратиться к юаню.Антонов добавил, что рубль также неплохо держится, несмотря на значительное падение в конце года. По его мнению, отечественная валюта вряд ли поднимется выше 75 за евро и 72 за доллар.
https://ria.ru/20221219/kurs-1839761015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Московская биржа
Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году
Аналитик Антонов посоветовал не покупать в 2023 году валюты недружественных стран