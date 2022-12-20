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Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221220/valyuta-1839877753.html
Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году
Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022
Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году
Россиянам в следующем году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкционного режима. Такое мнение высказал агентству... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T01:16
2022-12-20T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владислав антонов (аналитик)
bitriver
московская биржа
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Россиянам в следующем году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкционного режима. Такое мнение высказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Эксперт посоветовал отказаться от доллара и евро до стабилизации геополитической обстановки. При желании поучаствовать в валютном трейдинге на Московской бирже следует обратиться к юаню.Антонов добавил, что рубль также неплохо держится, несмотря на значительное падение в конце года. По его мнению, отечественная валюта вряд ли поднимется выше 75 за евро и 72 за доллар.
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экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Московская биржа
01:16 20.12.2022
 
Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году

Аналитик Антонов посоветовал не покупать в 2023 году валюты недружественных стран

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОбменный пункт
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Россиянам в следующем году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкционного режима. Такое мнение высказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Эксперт посоветовал отказаться от доллара и евро до стабилизации геополитической обстановки. При желании поучаствовать в валютном трейдинге на Московской бирже следует обратиться к юаню.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 15:54Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара поднялся выше 68 рублей
Антонов добавил, что рубль также неплохо держится, несмотря на значительное падение в конце года. По его мнению, отечественная валюта вряд ли поднимется выше 75 за евро и 72 за доллар.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВладислав Антонов (аналитик)BitRiverМосковская биржа
 
 
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