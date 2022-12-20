https://ria.ru/20221220/valyuta-1839877753.html

Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году

Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022

Аналитик рассказал, какую валюту лучше покупать в 2023 году

Россиянам в следующем году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкционного режима. Такое мнение высказал агентству... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T01:16

2022-12-20T01:16

2022-12-20T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

владислав антонов (аналитик)

bitriver

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570008161_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_055ab185f25508113663f3d306041092.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Россиянам в следующем году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкционного режима. Такое мнение высказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Эксперт посоветовал отказаться от доллара и евро до стабилизации геополитической обстановки. При желании поучаствовать в валютном трейдинге на Московской бирже следует обратиться к юаню.Антонов добавил, что рубль также неплохо держится, несмотря на значительное падение в конце года. По его мнению, отечественная валюта вряд ли поднимется выше 75 за евро и 72 за доллар.

https://ria.ru/20221219/kurs-1839761015.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, московская биржа