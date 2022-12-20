https://ria.ru/20221220/uolles-1840071368.html
Уоллес сообщил, что поддерживал связь с Шойгу в течение года
Уоллес сообщил, что поддерживал связь с Шойгу в течение года - РИА Новости, 20.12.2022
Уоллес сообщил, что поддерживал связь с Шойгу в течение года
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что в течение года поддерживал коммуникацию с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу во избежание... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:44
2022-12-20T17:44
2022-12-20T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
владимир путин
россия
великобритания
украина
бен уоллес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772365409_0:210:2760:1763_1920x0_80_0_0_5cee603e56c62fb5d8f990fa9306e37c.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что в течение года поддерживал коммуникацию с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу во избежание просчетов и риска эскалации. "В течение всего этого года я поддерживал открытые каналы связи с моим (российской) коллегой, министром обороны (Сергеем) Шойгу, чтобы избежать просчетов и снизить риск эскалации", - сказал он, выступая в британском парламенте с заявлением по Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221124/gensek-1833930918.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772365409_67:0:2556:1867_1920x0_80_0_0_02f2f3bac815929829cdf1e5fed42690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, владимир путин, россия, великобритания, украина, бен уоллес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Великобритания, Украина, Бен Уоллес
17:44 20.12.2022 (обновлено: 17:47 20.12.2022)
Уоллес сообщил, что поддерживал связь с Шойгу в течение года
Уоллес заявил, что поддерживал связь с Шойгу в течение года во избежание риска эскалации