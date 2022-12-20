Рейтинг@Mail.ru
Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/ubezhische-1840091008.html
Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо
Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 20.12.2022
Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо
Власти Мексики предоставили убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо, она находится в мексиканском посольстве в Лиме, сообщил министр иностранных дел... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:35
2022-12-20T18:35
в мире
педро кастильо
андрес мануэль лопес обрадор
перу
мексика
лима (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837117293_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5ab59987faf8f6137642ccd26812079e.jpg
МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Власти Мексики предоставили убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо, она находится в мексиканском посольстве в Лиме, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. "Им было предоставлено убежище, потому что они находятся на мексиканской территории, в посольстве... Сейчас идут переговоры о разрешении на безопасный выезд, чтобы они при желании имели такую возможность", - заявил Эбрард на пресс-конференции, которую транслирует правительство страны в социальных сетях. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Сторонники экс-президента проводят акции протеста, в которых погибли уже более 20 человек. Мексика сразу после задержания Кастильо направила к нему своего консула, после чего заявила о получении прошения об убежище и начале консультаций с Перу. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор одновременно с этим публично назвал причиной кризиса и импичмента Кастильо интересы экономической и политической элиты Перу и заявил, что их противодействие Кастильо с момента инаугурации является прискорбным. После этих действий мексиканского правительства МИД Перу отозвал для консультаций своего посла в этой стране, а также в Аргентине, Боливии и Колумбии - президенты этих стран также высказались в поддержку Кастильо.
https://ria.ru/20221216/kastilo-1839047068.html
https://ria.ru/20221218/migranty-1839481767.html
перу
мексика
лима (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837117293_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_f2905289f622a7464a4c44f63ebdf98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, педро кастильо, андрес мануэль лопес обрадор, перу, мексика, лима (город)
В мире, Педро Кастильо, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Перу, Мексика, Лима (город)
18:35 20.12.2022
 
Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо

Глава МИД Эбрард: Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо

© AP Photo / Martin MejiaЭкс-президент Перу Педро Кастильо
Экс-президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Экс-президент Перу Педро Кастильо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Власти Мексики предоставили убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо, она находится в мексиканском посольстве в Лиме, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
"Им было предоставлено убежище, потому что они находятся на мексиканской территории, в посольстве... Сейчас идут переговоры о разрешении на безопасный выезд, чтобы они при желании имели такую возможность", - заявил Эбрард на пресс-конференции, которую транслирует правительство страны в социальных сетях.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
16 декабря, 06:06
Экс-президент Перу заявил о вмешательстве США в действия правительства
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Сторонники экс-президента проводят акции протеста, в которых погибли уже более 20 человек.
Мексика сразу после задержания Кастильо направила к нему своего консула, после чего заявила о получении прошения об убежище и начале консультаций с Перу. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор одновременно с этим публично назвал причиной кризиса и импичмента Кастильо интересы экономической и политической элиты Перу и заявил, что их противодействие Кастильо с момента инаугурации является прискорбным.
После этих действий мексиканского правительства МИД Перу отозвал для консультаций своего посла в этой стране, а также в Аргентине, Боливии и Колумбии - президенты этих стран также высказались в поддержку Кастильо.
Мигранты переходят через реку Рио-Гранде на пути в пограничный пункт в Эль-Пасо. 13 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 05:03
На границе США и Мексики объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов
 
В миреПедро КастильоАндрес Мануэль Лопес ОбрадорПеруМексикаЛима (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала