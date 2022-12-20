https://ria.ru/20221220/ubezhische-1840091008.html

Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо

Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 20.12.2022

Мексика предоставила убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо

Власти Мексики предоставили убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо, она находится в мексиканском посольстве в Лиме, сообщил министр иностранных дел... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:35

2022-12-20T18:35

2022-12-20T18:35

в мире

педро кастильо

андрес мануэль лопес обрадор

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МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Власти Мексики предоставили убежище семье экс-президента Перу Педро Кастильо, она находится в мексиканском посольстве в Лиме, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. "Им было предоставлено убежище, потому что они находятся на мексиканской территории, в посольстве... Сейчас идут переговоры о разрешении на безопасный выезд, чтобы они при желании имели такую возможность", - заявил Эбрард на пресс-конференции, которую транслирует правительство страны в социальных сетях. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Сторонники экс-президента проводят акции протеста, в которых погибли уже более 20 человек. Мексика сразу после задержания Кастильо направила к нему своего консула, после чего заявила о получении прошения об убежище и начале консультаций с Перу. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор одновременно с этим публично назвал причиной кризиса и импичмента Кастильо интересы экономической и политической элиты Перу и заявил, что их противодействие Кастильо с момента инаугурации является прискорбным. После этих действий мексиканского правительства МИД Перу отозвал для консультаций своего посла в этой стране, а также в Аргентине, Боливии и Колумбии - президенты этих стран также высказались в поддержку Кастильо.

https://ria.ru/20221216/kastilo-1839047068.html

https://ria.ru/20221218/migranty-1839481767.html

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мексика

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в мире, педро кастильо, андрес мануэль лопес обрадор, перу, мексика, лима (город)