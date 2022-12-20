https://ria.ru/20221220/twitter-1839890204.html
Twitter начал помечать аккаунты компаний и связанные с ними профили
Twitter начал помечать аккаунты компаний и связанные с ними профили - РИА Новости, 20.12.2022
Twitter начал помечать аккаунты компаний и связанные с ними профили
Twitter в рамках подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов внедряет функцию, благодаря которой платформа начинает маркировать учетные записи компаний, а... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T06:54
2022-12-20T06:54
2022-12-20T06:59
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Twitter в рамках подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов внедряет функцию, благодаря которой платформа начинает маркировать учетные записи компаний, а относящиеся к ним страницы, в том числе принадлежащие сотрудникам, наделяет дополнительным квадратным значком в виде логотипа организации, к которой они относятся, следует из заявления соцсети. "Будучи подписчиком Twitter Blue для бизнес-аккаунтов, компания может привязать к своей странице любое число относящихся к ней людей, организаций и брендов. После этого на аффилированных аккаунтах рядом с синей или золотой галочкой появится небольшой значок с изображением профиля материнской компании", - говорится в заявлении на сайте Twitter. На скриншотах, прикрепленных к заявлению, видно, что аватарки компаний, в частности, самой Twitter, и связанных с ними служб и организаций - например, Twitter Support, - имеют квадратную форму, в то время как фотографии профилей их сотрудников остаются круглыми. Кроме того, галочка, подтверждающая прохождение компанией верификации, становится золотой. При нажатии на квадратный значок в виде логотипа организации, расположенный рядом с ником на странице ее сотрудника или другого связанного с ней профиля, открывается аккаунт самой компании. Каждый аффилированный пользователь, следует из заявления, пройдет проверку и будет привязан к аккаунта головной компании на основе поданного ею списка. По данным Twitter, в тестировании подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов в настоящее время принимает участие ограниченное число компаний, однако в следующем году она станет доступна для большего количества организаций. Компания 13 декабря вернула подписку Twitter Blue для пользователей в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. В ближайшее время соцсеть планирует распространить ее на другие страны. Обладатели подписки, говорилось пресс-релизе соцсети, получат доступ к таким функциям, как редактирование твитов, загрузка видео с разрешением 1080p и режим читателя. Платформа также начала присваивать золотые галочки компаниям, а галочки серого цвета - "правительственным и многосторонним аккаунтам". Пользователи смогут менять свое имя или фото в профиле, но если они это сделают, то временно потеряют галочку, пока их учетная запись не будет снова проверена.
https://ria.ru/20221211/podpiska-1837804579.html
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сша, канада, австралия
06:54 20.12.2022 (обновлено: 06:59 20.12.2022)
Twitter начал помечать аккаунты компаний и связанные с ними профили
Twitter начал помечать учётные записи компаний и связанные с ними профили
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Twitter в рамках подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов внедряет функцию, благодаря которой платформа начинает маркировать учетные записи компаний, а относящиеся к ним страницы, в том числе принадлежащие сотрудникам, наделяет дополнительным квадратным значком в виде логотипа организации, к которой они относятся, следует из заявления соцсети.
"Будучи подписчиком Twitter Blue для бизнес-аккаунтов, компания может привязать к своей странице любое число относящихся к ней людей, организаций и брендов. После этого на аффилированных аккаунтах рядом с синей или золотой галочкой появится небольшой значок с изображением профиля материнской компании", - говорится в заявлении на сайте Twitter.
На скриншотах, прикрепленных к заявлению, видно, что аватарки компаний, в частности, самой Twitter, и связанных с ними служб и организаций - например, Twitter Support, - имеют квадратную форму, в то время как фотографии профилей их сотрудников остаются круглыми. Кроме того, галочка, подтверждающая прохождение компанией верификации, становится золотой.
При нажатии на квадратный значок в виде логотипа организации, расположенный рядом с ником на странице ее сотрудника или другого связанного с ней профиля, открывается аккаунт самой компании.
Каждый аффилированный пользователь, следует из заявления, пройдет проверку и будет привязан к аккаунта головной компании на основе поданного ею списка.
По данным Twitter, в тестировании подписки Twitter Blue для бизнес-аккаунтов в настоящее время принимает участие ограниченное число компаний, однако в следующем году она станет доступна для большего количества организаций.
Компания 13 декабря вернула подписку Twitter Blue для пользователей в США
, Канаде
, Австралии
, Новой Зеландии
и Великобритании
. В ближайшее время соцсеть планирует распространить ее на другие страны. Обладатели подписки, говорилось пресс-релизе соцсети, получат доступ к таким функциям, как редактирование твитов, загрузка видео с разрешением 1080p и режим читателя. Платформа также начала присваивать золотые галочки компаниям, а галочки серого цвета - "правительственным и многосторонним аккаунтам". Пользователи смогут менять свое имя или фото в профиле, но если они это сделают, то временно потеряют галочку, пока их учетная запись не будет снова проверена.