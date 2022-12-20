https://ria.ru/20221220/tury-1840019173.html

Возим будущее: МСП Банк помог развитию детских автобусных туров в Удмуртии

Возим будущее: МСП Банк помог развитию детских автобусных туров в Удмуртии - РИА Новости, 20.12.2022

Возим будущее: МСП Банк помог развитию детских автобусных туров в Удмуртии

Семейный бизнес Мальцевых и Рассамагиных из города Сарапул всегда был связан с перевозками. И сегодня индивидуальный предприниматель Никита Рассамагин является... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:48

2022-12-20T15:48

2022-12-20T15:48

новости компаний - экономика

удмуртская республика (удмуртия)

мсп банк

корпорация мсп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_4976511f97c72164800293a185eaf52b.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Семейный бизнес Мальцевых и Рассамагиных из города Сарапул всегда был связан с перевозками. И сегодня индивидуальный предприниматель Никита Рассамагин является оператором автобусных туров по Удмуртской республике, а также в соседние регионы.Время бежит, и требования пассажиров (а также регулирующих органов) к автобусному парку становятся все более высокими. Современный комфортабельный автобус по степени удобства как небо и земля отличается от того, что было еще 15-20 лет назад. Автобусный парк необходимо постоянно модернизировать, а заодно и расширять, чтобы упрочить позиции бизнеса. Собственных средств на это предпринимателю хватает не всегда, поэтому рано или поздно он обращается в банк за кредитом. Обычные кредиты в банках, как правило, слишком дороги – ставки для малого бизнеса находятся на уровне потребительских кредитов. И тут на помощь приходят различные программы поддержки, созданные специально для предпринимателей на уровне государства и регионов.О возможности получить льготный кредит в МСП Банке Никита Рассамагин узнал в ходе мероприятия, где представители администрации города Сарапула рассказали о совместной программе с Корпорацией МСП и ее дочерним МСП Банком по поддержке малого и среднего предпринимательства.Предприниматель обратился в банк, где ему открыли кредитную линию на 10 миллионов рублей в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на срок 36 месяцев по льготной процентной ставке – 8,5% годовых. Частичным обеспечением по кредиту послужило "зонтичное" поручительство института развития - Корпорации МСП.В результате предприниматель смог приобрести новый автобус, который соответствует всем стандартам и требованиям, в том числе - для перевозки школьников. По его словам, новый экскурсионный автобус повышенной комфортности позволит "оказывать услуги на другом уровне". Кроме того, ИП сможет обеспечить новые рабочие места."Согласно условиям контракта по городским перевозкам, мы должны обновлять парк раз в пять лет, и наша компания строго это соблюдает. Стремимся, чтобы весь наш парк состоял из комфортабельных единиц. Кроме всего прочего, мы занимаемся еще и детскими перевозками, а дети, сами понимаете, - наше будущее. Поэтому мы должны соответствовать современным требованиям", - заключил Рассамагин.Поможем вместеУдмуртия стала первым российским регионом, где реализуется совместная программа Корпорации МСП и властей субъектов федерации, направленная на кредитование бизнеса по сниженной процентной ставке. Соответствующее соглашение в начале года подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Совместная программа призвана существенно увеличить количество получателей финансовой поддержки в республике. Ее потенциал до 2024 года оценивается в 1 миллиард рублей кредитных средств. По словам Бречалова, региональная власть взяла на себя решение вопроса по субсидированию процентной ставки по кредитам для предпринимателей из приоритетных для региона отраслей экономики.По данным МСП Банка, на конец ноября малый и средний бизнес Удмуртии в рамках программы уже получил в банке льготные кредиты на общую сумму около 300 миллионов рублей. Этой возможностью воспользовались почти 50 местных предпринимателей. Лидером по кредитованию в республике стала отрасль промышленного производства. Также льготными условиями активно пользовались предприниматели, работающие в области торговли, транспортных перевозок, туризма и других отраслей.В декабре МСП Банк увеличил максимальную сумму экспресс-кредитования предпринимателей с 10 до 30 миллионов рублей. Изменения коснулись всей линейки продуктов: Экспресс-поддержка, Экспресс-франшиза, Экспресс-инвест."Социально-экономическое развитие регионов – одна из наших основных задач, поэтому мы постоянно улучшаем и адаптируем наши продукты под нужды конкретных отраслей и территорий. Такая работа налажена и с Удмуртской республикой, где мы регулярно пересматриваем и улучшаем условия наших продуктов", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Воспользоваться финансированием могут представители малого и среднего бизнеса со сроком регистрации 12 месяцев и более. Направить заемные средства можно на инвестиционные цели, развитие предпринимательской деятельности, пополнение оборотных средств в зависимости от выбранного продукта.

https://ria.ru/20221219/msp-1839721580.html

https://ria.ru/20221219/predprinimatel-1839703803.html

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, удмуртская республика (удмуртия), мсп банк, корпорация мсп