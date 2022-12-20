https://ria.ru/20221220/turtsiya-1839994277.html

В Турции российские туристы заблудились в горах

В Турции российские туристы заблудились в горах - РИА Новости, 20.12.2022

В Турции российские туристы заблудились в горах

Четверо российских туристов, заблудившихся в турецком курортном Кемере, были спасены при помощи вертолета, пишет портал Yenialanya. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:28

2022-12-20T15:28

2022-12-20T15:28

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АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Четверо российских туристов, заблудившихся в турецком курортном Кемере, были спасены при помощи вертолета, пишет портал Yenialanya."Четверо россиян, которые отправились в горы в районе Бельдиби, позвали на помощь, когда не смогли найти дорогу назад", – написало издание. После получения уведомления команда жандармерии провинции начала спасательную операцию. Так как туристов не удалось эвакуировать с места, где они были обнаружены, была запрошена помощь вертолета. Туристы были доставлены в Кемер. Сообщается, что серьезных травм россияне не получили.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, кемер, турция, туристы, отдых на море, происшествия