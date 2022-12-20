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В Турции российские туристы заблудились в горах - РИА Новости, 20.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221220/turtsiya-1839994277.html
В Турции российские туристы заблудились в горах
В Турции российские туристы заблудились в горах - РИА Новости, 20.12.2022
В Турции российские туристы заблудились в горах
Четверо российских туристов, заблудившихся в турецком курортном Кемере, были спасены при помощи вертолета, пишет портал Yenialanya. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:28
2022-12-20T15:28
туризм
туризм
новости - туризм
кемер
турция
туристы
отдых на море
происшествия
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АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Четверо российских туристов, заблудившихся в турецком курортном Кемере, были спасены при помощи вертолета, пишет портал Yenialanya."Четверо россиян, которые отправились в горы в районе Бельдиби, позвали на помощь, когда не смогли найти дорогу назад", – написало издание. После получения уведомления команда жандармерии провинции начала спасательную операцию. Так как туристов не удалось эвакуировать с места, где они были обнаружены, была запрошена помощь вертолета. Туристы были доставлены в Кемер. Сообщается, что серьезных травм россияне не получили.
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туризм, новости - туризм, кемер, турция, туристы, отдых на море, происшествия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Кемер, Турция, туристы, Отдых на море, Происшествия
15:28 20.12.2022
 
В Турции российские туристы заблудились в горах

Российских туристов, заблудившихся в горах в Турции, спасли с помощью вертолета

© Fotolia / moewe schnappschussОтдых в турецком городе Кемер
Отдых в турецком городе Кемер - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Fotolia / moewe schnappschuss
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Четверо российских туристов, заблудившихся в турецком курортном Кемере, были спасены при помощи вертолета, пишет портал Yenialanya.
"Четверо россиян, которые отправились в горы в районе Бельдиби, позвали на помощь, когда не смогли найти дорогу назад", – написало издание.
После получения уведомления команда жандармерии провинции начала спасательную операцию. Так как туристов не удалось эвакуировать с места, где они были обнаружены, была запрошена помощь вертолета. Туристы были доставлены в Кемер. Сообщается, что серьезных травм россияне не получили.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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На Курилах спасли пропавших туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКемерТурциятуристыОтдых на мореПроисшествия
 
 
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