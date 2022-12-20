https://ria.ru/20221220/tula-1840060603.html

В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта

В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта - РИА Новости, 20.12.2022

В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта

Более 80 регионов принимают участие в работе Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая стартовала во вторник в Туле, сообщил РИА... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:14

2022-12-20T17:14

2022-12-20T17:14

тульская область

тула

корпорация развития

российский экспортный центр (рэц)

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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Более 80 регионов принимают участие в работе Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая стартовала во вторник в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."Сегодня Тула привлекательна не только своим культурным наследием, традициями и гостеприимством, но и возможностью успешно и выгодно вести бизнес. Тульская область традиционно является экспортно ориентированным регионом. По итогам девяти месяцев 2022 года объемы экспорта превысили импорт в более, чем 2,2 раза", – сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко, выступая на открытии конференции.Генеральный директор Корпорации развития Тульской области Павел Татаренко отметил, что в регионе успешно реализуется бесплатная акселерационная программа по ускоренному выходу предпринимателей на внешние рынки "Экспортный форсаж". Создан Клуб экспортёров Тульской области.Конференция продлится до 22 декабря. В ней принимают участие представители Российского экспортного центра (РЭЦ), центров поддержки экспорта (ЦПЭ) и центров "Мой бизнес" из 82 регионов. Участники примут участие в стратегических сессиях, практических семинарах, мастер-классах. Представители Школы экспорта АО "РЭЦ" познакомят участников с программами для бизнеса и новой программой повышения квалификации сотрудников ЦПЭ. Также на мероприятии подведут итоги работы всех центров за 11 месяцев и обсудят планы на 2023 год.

https://ria.ru/20221219/tur-1839720904.html

тула

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тула, корпорация развития, российский экспортный центр (рэц)