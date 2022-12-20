В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта
ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Более 80 регионов принимают участие в работе Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая стартовала во вторник в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"Сегодня Тула привлекательна не только своим культурным наследием, традициями и гостеприимством, но и возможностью успешно и выгодно вести бизнес. Тульская область традиционно является экспортно ориентированным регионом. По итогам девяти месяцев 2022 года объемы экспорта превысили импорт в более, чем 2,2 раза", – сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко, выступая на открытии конференции.
Генеральный директор Корпорации развития Тульской области Павел Татаренко отметил, что в регионе успешно реализуется бесплатная акселерационная программа по ускоренному выходу предпринимателей на внешние рынки "Экспортный форсаж". Создан Клуб экспортёров Тульской области.
Конференция продлится до 22 декабря. В ней принимают участие представители Российского экспортного центра (РЭЦ), центров поддержки экспорта (ЦПЭ) и центров "Мой бизнес" из 82 регионов. Участники примут участие в стратегических сессиях, практических семинарах, мастер-классах. Представители Школы экспорта АО "РЭЦ" познакомят участников с программами для бизнеса и новой программой повышения квалификации сотрудников ЦПЭ. Также на мероприятии подведут итоги работы всех центров за 11 месяцев и обсудят планы на 2023 год.