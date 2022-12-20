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В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта - РИА Новости, 20.12.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20221220/tula-1840060603.html
В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта
В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта - РИА Новости, 20.12.2022
В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта
Более 80 регионов принимают участие в работе Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая стартовала во вторник в Туле, сообщил РИА... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:14
2022-12-20T17:14
тульская область
тула
корпорация развития
российский экспортный центр (рэц)
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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Более 80 регионов принимают участие в работе Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая стартовала во вторник в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."Сегодня Тула привлекательна не только своим культурным наследием, традициями и гостеприимством, но и возможностью успешно и выгодно вести бизнес. Тульская область традиционно является экспортно ориентированным регионом. По итогам девяти месяцев 2022 года объемы экспорта превысили импорт в более, чем 2,2 раза", – сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко, выступая на открытии конференции.Генеральный директор Корпорации развития Тульской области Павел Татаренко отметил, что в регионе успешно реализуется бесплатная акселерационная программа по ускоренному выходу предпринимателей на внешние рынки "Экспортный форсаж". Создан Клуб экспортёров Тульской области.Конференция продлится до 22 декабря. В ней принимают участие представители Российского экспортного центра (РЭЦ), центров поддержки экспорта (ЦПЭ) и центров "Мой бизнес" из 82 регионов. Участники примут участие в стратегических сессиях, практических семинарах, мастер-классах. Представители Школы экспорта АО "РЭЦ" познакомят участников с программами для бизнеса и новой программой повышения квалификации сотрудников ЦПЭ. Также на мероприятии подведут итоги работы всех центров за 11 месяцев и обсудят планы на 2023 год.
https://ria.ru/20221219/tur-1839720904.html
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тула, корпорация развития, российский экспортный центр (рэц)
Тульская область, Тула, Корпорация Развития, Российский экспортный центр (РЭЦ)
17:14 20.12.2022
 

В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиВ Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта
В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
В Туле проходит Всероссийская конференция по развитию экспорта
Читать ria.ru в
ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Более 80 регионов принимают участие в работе Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая стартовала во вторник в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"Сегодня Тула привлекательна не только своим культурным наследием, традициями и гостеприимством, но и возможностью успешно и выгодно вести бизнес. Тульская область традиционно является экспортно ориентированным регионом. По итогам девяти месяцев 2022 года объемы экспорта превысили импорт в более, чем 2,2 раза", – сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко, выступая на открытии конференции.
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Генеральный директор Корпорации развития Тульской области Павел Татаренко отметил, что в регионе успешно реализуется бесплатная акселерационная программа по ускоренному выходу предпринимателей на внешние рынки "Экспортный форсаж". Создан Клуб экспортёров Тульской области.
Конференция продлится до 22 декабря. В ней принимают участие представители Российского экспортного центра (РЭЦ), центров поддержки экспорта (ЦПЭ) и центров "Мой бизнес" из 82 регионов. Участники примут участие в стратегических сессиях, практических семинарах, мастер-классах. Представители Школы экспорта АО "РЭЦ" познакомят участников с программами для бизнеса и новой программой повышения квалификации сотрудников ЦПЭ. Также на мероприятии подведут итоги работы всех центров за 11 месяцев и обсудят планы на 2023 год.
 
Тульская областьТулаКорпорация РазвитияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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