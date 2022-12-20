Рейтинг@Mail.ru
Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/trassa-1839930093.html
Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения
Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения - РИА Новости, 20.12.2022
Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трасса Горловка-Ясиноватая, закрытая из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск, снова открыта для... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:14
2022-12-20T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
ясиноватая
иван приходько
донецк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трасса Горловка-Ясиноватая, закрытая из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск, снова открыта для движения."Трасса Горловка-Ясиноватая открыта для движения", - написал он в своем Telegram-канале.О перекрытии трассы Приходько сообщал сегодня утром.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221220/poteri-1839921118.html
горловка
ясиноватая
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_942:520:2977:2047_1920x0_80_0_0_673083a0c390e7ea3a36a6ae41e6a907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, ясиноватая, иван приходько, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Ясиноватая, Иван Приходько, Донецк, Стирол
11:14 20.12.2022 (обновлено: 11:26 20.12.2022)
 
Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения

Мэр Приходько: закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трасса Горловка-Ясиноватая, закрытая из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск, снова открыта для движения.
"Трасса Горловка-Ясиноватая открыта для движения", - написал он в своем Telegram-канале.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 10:47Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и два танка
О перекрытии трассы Приходько сообщал сегодня утром.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря, 09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЯсиноватаяИван ПриходькоДонецкСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала