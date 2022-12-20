https://ria.ru/20221220/trassa-1839930093.html

Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения

Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения - РИА Новости, 20.12.2022

Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трасса Горловка-Ясиноватая, закрытая из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск, снова открыта для... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:14

2022-12-20T11:14

2022-12-20T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

иван приходько

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стирол

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трасса Горловка-Ясиноватая, закрытая из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск, снова открыта для движения."Трасса Горловка-Ясиноватая открыта для движения", - написал он в своем Telegram-канале.О перекрытии трассы Приходько сообщал сегодня утром.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221220/poteri-1839921118.html

горловка

ясиноватая

донецк

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в мире, горловка, ясиноватая, иван приходько, донецк, стирол