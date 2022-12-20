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Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения
Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения - РИА Новости, 20.12.2022
Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трасса Горловка-Ясиноватая, закрытая из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск, снова открыта для... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:14
2022-12-20T11:14
2022-12-20T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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иван приходько
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стирол
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трасса Горловка-Ясиноватая, закрытая из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск, снова открыта для движения."Трасса Горловка-Ясиноватая открыта для движения", - написал он в своем Telegram-канале.О перекрытии трассы Приходько сообщал сегодня утром.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, ясиноватая, иван приходько, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Ясиноватая, Иван Приходько, Донецк, Стирол
11:14 20.12.2022 (обновлено: 11:26 20.12.2022)
Закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения
Мэр Приходько: закрытую из-за обстрелов трассу Горловка — Ясиноватая открыли для движения