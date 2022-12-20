https://ria.ru/20221220/transportniki-1840104145.html

Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС

Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС - РИА Новости, 20.12.2022

Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС

Два транспортных самолета ВВС Турции возвращаются с Украины в турецкий город Кайсери после нескольких месяцев вынужденной стоянки в киевском аэропорту... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:34

2022-12-20T19:34

2022-12-20T19:34

в мире

хулуси акар

турция

украина

борисполь

airbus a400m

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:717:2048:1869_1920x0_80_0_0_7e41b3c89ec3075bae92b167b186edc2.jpg

КАИР, 20 дек – РИА Новости. Два транспортных самолета ВВС Турции возвращаются с Украины в турецкий город Кайсери после нескольких месяцев вынужденной стоянки в киевском аэропорту Борисполь, сообщило минобороны Турции. "Два самолета Airbus A400M, отправившиеся на Украину для транспортировки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и оставшиеся в аэропорту Борисполь из-за закрытия воздушного пространства, начали возвращение на свои базы в Кайсери", - написало минобороны в Twitter. Запись сопровождается видео с самолетом, медленно едущим по взлетно-посадочной полосе, а затем взлетающим. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщал, что два военно-транспортных самолета A400M прибыли на Украину 24 февраля и не смогли вылететь обратно.

https://ria.ru/20221215/turtsiya-1839023394.html

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835958291.html

турция

украина

борисполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хулуси акар, турция, украина, борисполь, airbus a400m