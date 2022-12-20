https://ria.ru/20221220/transportniki-1840104145.html
Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС
Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС - РИА Новости, 20.12.2022
Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС
Два транспортных самолета ВВС Турции возвращаются с Украины в турецкий город Кайсери после нескольких месяцев вынужденной стоянки в киевском аэропорту... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:34
2022-12-20T19:34
2022-12-20T19:34
в мире
хулуси акар
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КАИР, 20 дек – РИА Новости. Два транспортных самолета ВВС Турции возвращаются с Украины в турецкий город Кайсери после нескольких месяцев вынужденной стоянки в киевском аэропорту Борисполь, сообщило минобороны Турции. "Два самолета Airbus A400M, отправившиеся на Украину для транспортировки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и оставшиеся в аэропорту Борисполь из-за закрытия воздушного пространства, начали возвращение на свои базы в Кайсери", - написало минобороны в Twitter. Запись сопровождается видео с самолетом, медленно едущим по взлетно-посадочной полосе, а затем взлетающим. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщал, что два военно-транспортных самолета A400M прибыли на Украину 24 февраля и не смогли вылететь обратно.
https://ria.ru/20221215/turtsiya-1839023394.html
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в мире, хулуси акар, турция, украина, борисполь, airbus a400m
В мире, Хулуси Акар, Турция, Украина, Борисполь, Airbus A400M
Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС
Минобороны Турции сообщило о возвращении застрявших на Украине транспортников ВВС