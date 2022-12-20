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Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС - РИА Новости, 20.12.2022
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Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС
Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС - РИА Новости, 20.12.2022
Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС
Два транспортных самолета ВВС Турции возвращаются с Украины в турецкий город Кайсери после нескольких месяцев вынужденной стоянки в киевском аэропорту... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:34
2022-12-20T19:34
в мире
хулуси акар
турция
украина
борисполь
airbus a400m
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КАИР, 20 дек – РИА Новости. Два транспортных самолета ВВС Турции возвращаются с Украины в турецкий город Кайсери после нескольких месяцев вынужденной стоянки в киевском аэропорту Борисполь, сообщило минобороны Турции. "Два самолета Airbus A400M, отправившиеся на Украину для транспортировки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и оставшиеся в аэропорту Борисполь из-за закрытия воздушного пространства, начали возвращение на свои базы в Кайсери", - написало минобороны в Twitter. Запись сопровождается видео с самолетом, медленно едущим по взлетно-посадочной полосе, а затем взлетающим. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщал, что два военно-транспортных самолета A400M прибыли на Украину 24 февраля и не смогли вылететь обратно.
https://ria.ru/20221215/turtsiya-1839023394.html
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в мире, хулуси акар, турция, украина, борисполь, airbus a400m
В мире, Хулуси Акар, Турция, Украина, Борисполь, Airbus A400M
19:34 20.12.2022
 
Минобороны Турции сообщило о возвращении с Украины транспортников ВВС

Минобороны Турции сообщило о возвращении застрявших на Украине транспортников ВВС

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Читать ria.ru в
КАИР, 20 дек – РИА Новости. Два транспортных самолета ВВС Турции возвращаются с Украины в турецкий город Кайсери после нескольких месяцев вынужденной стоянки в киевском аэропорту Борисполь, сообщило минобороны Турции.
"Два самолета Airbus A400M, отправившиеся на Украину для транспортировки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и оставшиеся в аэропорту Борисполь из-за закрытия воздушного пространства, начали возвращение на свои базы в Кайсери", - написало минобороны в Twitter.
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 22:23
Турция наносит точечные удары по курдским отрядам самообороны в Сирии
Запись сопровождается видео с самолетом, медленно едущим по взлетно-посадочной полосе, а затем взлетающим.
Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщал, что два военно-транспортных самолета A400M прибыли на Украину 24 февраля и не смогли вылететь обратно.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 17:42Специальная военная операция на Украине
МИД Турции надеется на прояснение ситуации на Украине до весны
 
В миреХулуси АкарТурцияУкраинаБориспольAirbus A400M
 
 
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