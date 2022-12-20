https://ria.ru/20221220/starlink-1839947470.html

Киев получит еще несколько тысяч антенн Starlink, заявил министр Федоров

Киев получит еще несколько тысяч антенн Starlink, заявил министр Федоров - РИА Новости, 20.12.2022

Киев получит еще несколько тысяч антенн Starlink, заявил министр Федоров

Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Киев достиг соглашения с компанией SpaceX и получит еще несколько тысяч антенн Starlink... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:04

2022-12-20T12:04

2022-12-20T12:04

михаил федоров

илон маск

украина

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spacex

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Киев достиг соглашения с компанией SpaceX и получит еще несколько тысяч антенн Starlink для спутникового интернета, передает агентство Блумберг. "Украина достигла соглашения со SpaceX Илона Маска о получении еще нескольких тысяч антенн Starlink для помощи в отражении российских воздушных атак", - передает агентство со ссылкой на Федорова. Министр отметил, что напрямую вел переговоры с Маском. По словам Федорова, речь идет о поставке более чем 10 тысяч устройств в ближайшие месяцы. Он добавил, что с февраля Украина получила около 22 тысяч антенн Starlink. "Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение электроэнергии, я написал ему в тот день, и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов. Он понимает ситуацию", - заявил Федоров. Как отметил министр, хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран ЕС готовы разделить затраты. "На данный момент все финансовые вопросы решены. Альтернативы спутниковой связи нет", - сказал он, добавив, что весной Украине необходимо будет найти дополнительное финансирование. Представитель компании SpaceX не ответил на запрос Блумберг о комментарии.

https://ria.ru/20221213/starlink-1838210939.html

https://ria.ru/20221220/elektroenergiya-1839924240.html

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михаил федоров, илон маск, украина, киев, spacex, евросоюз