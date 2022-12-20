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Власти США заявили, что не видят участия Белоруссии в конфликте на Украине - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/ssha-1840110289.html
Власти США заявили, что не видят участия Белоруссии в конфликте на Украине
Власти США заявили, что не видят участия Белоруссии в конфликте на Украине - РИА Новости, 20.12.2022
Власти США заявили, что не видят участия Белоруссии в конфликте на Украине
США не видят непосредственного участия войск Белоруссии в конфликте на Украине, хотя и считают страну виновной в поддержке российской операции, заявил... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:09
2022-12-20T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
джон кирби
белоруссия
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США не видят непосредственного участия войск Белоруссии в конфликте на Украине, хотя и считают страну виновной в поддержке российской операции, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, Белоруссия "абсолютно потворствовала этой войне России на Украине", и США ввели за это против нее санкции. Накануне, в день визита президента РФ Владимира Путина в Минск, госдепартамент предупредил о возможности дополнительных санкций в случае расширения поддержки российской операции со стороны Белоруссии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, джон кирби, белоруссия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Джон Кирби, Белоруссия, Украина, Россия
20:09 20.12.2022
 
Власти США заявили, что не видят участия Белоруссии в конфликте на Украине

Белый дом: США не видят непосредственного участия войск Белоруссии в конфликте на Украине

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Кадр видео
Белорусские военнослужащие у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости
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Белорусские военнослужащие у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Кадр видео
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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США не видят непосредственного участия войск Белоруссии в конфликте на Украине, хотя и считают страну виновной в поддержке российской операции, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Чего мы не видели, так это фактического участия белорусский военных в этом конфликте, это так на сегодняшний день", - сказал он на брифинге для СМИ.
По его словам, Белоруссия "абсолютно потворствовала этой войне России на Украине", и США ввели за это против нее санкции.
Накануне, в день визита президента РФ Владимира Путина в Минск, госдепартамент предупредил о возможности дополнительных санкций в случае расширения поддержки российской операции со стороны Белоруссии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДжон КирбиБелоруссияУкраинаРоссия
 
 
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