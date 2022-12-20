https://ria.ru/20221220/ssha-1840110289.html

Власти США заявили, что не видят участия Белоруссии в конфликте на Украине

Власти США заявили, что не видят участия Белоруссии в конфликте на Украине - РИА Новости, 20.12.2022

Власти США заявили, что не видят участия Белоруссии в конфликте на Украине

США не видят непосредственного участия войск Белоруссии в конфликте на Украине, хотя и считают страну виновной в поддержке российской операции, заявил... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T20:09

2022-12-20T20:09

2022-12-20T20:09

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

джон кирби

белоруссия

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. США не видят непосредственного участия войск Белоруссии в конфликте на Украине, хотя и считают страну виновной в поддержке российской операции, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, Белоруссия "абсолютно потворствовала этой войне России на Украине", и США ввели за это против нее санкции. Накануне, в день визита президента РФ Владимира Путина в Минск, госдепартамент предупредил о возможности дополнительных санкций в случае расширения поддержки российской операции со стороны Белоруссии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белоруссия

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, джон кирби, белоруссия, украина, россия