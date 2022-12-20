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Верховный суд США разрешил продолжить депортацию нелегалов - РИА Новости, 20.12.2022
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Верховный суд США разрешил продолжить депортацию нелегалов
Верховный суд США разрешил продолжить депортацию нелегалов - РИА Новости, 20.12.2022
Верховный суд США разрешил продолжить депортацию нелегалов
Верховный суд США постановил оставить в силе правило, которое позволяло немедленно депортировать нелегальных мигрантов в интересах борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T01:52
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Верховный суд США постановил оставить в силе правило, которое позволяло немедленно депортировать нелегальных мигрантов в интересах борьбы с коронавирусом. Юридическая норма, введенная в оборот в президентство Дональда Трампа, должна была прекратить свое действие в среду, 21 декабря, однако верховный судья Джон Робертс пролонгировал ее на период рассмотрения петиции от штата Аризона к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. "Постановить, что решение Окружного суда США по округу Колумбия от 15 ноября 2022 года… приостанавливается до дальнейших указаний нижеподписавшегося или суда", - сказано в решении за подписью Робертса. Вашингтонский суд 15 ноября вынес предписание прекратить такие депортации, вызвав опасения неконтролируемого притока нелегальных мигрантов в США.
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дональд трамп, в мире, сша, аризона, колумбия
Дональд Трамп, В мире, США, Аризона, Колумбия
01:52 20.12.2022 (обновлено: 01:59 20.12.2022)
 
Верховный суд США разрешил продолжить депортацию нелегалов

Верховный суд США разрешил продолжать депортацию нелегалов в целях борьбы с коронавирусом

© AP Photo / Lynne SladkyМедицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Lynne Sladky
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Верховный суд США постановил оставить в силе правило, которое позволяло немедленно депортировать нелегальных мигрантов в интересах борьбы с коронавирусом.
Юридическая норма, введенная в оборот в президентство Дональда Трампа, должна была прекратить свое действие в среду, 21 декабря, однако верховный судья Джон Робертс пролонгировал ее на период рассмотрения петиции от штата Аризона к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.
"Постановить, что решение Окружного суда США по округу Колумбия от 15 ноября 2022 года… приостанавливается до дальнейших указаний нижеподписавшегося или суда", - сказано в решении за подписью Робертса.
Вашингтонский суд 15 ноября вынес предписание прекратить такие депортации, вызвав опасения неконтролируемого притока нелегальных мигрантов в США.
Мигранты из Гондураса в ожидании поезда до границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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