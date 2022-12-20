https://ria.ru/20221220/ssha-1839880889.html

Верховный суд США разрешил продолжить депортацию нелегалов

Верховный суд США разрешил продолжить депортацию нелегалов - РИА Новости, 20.12.2022

Верховный суд США разрешил продолжить депортацию нелегалов

Верховный суд США постановил оставить в силе правило, которое позволяло немедленно депортировать нелегальных мигрантов в интересах борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T01:52

2022-12-20T01:52

2022-12-20T01:59

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Верховный суд США постановил оставить в силе правило, которое позволяло немедленно депортировать нелегальных мигрантов в интересах борьбы с коронавирусом. Юридическая норма, введенная в оборот в президентство Дональда Трампа, должна была прекратить свое действие в среду, 21 декабря, однако верховный судья Джон Робертс пролонгировал ее на период рассмотрения петиции от штата Аризона к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. "Постановить, что решение Окружного суда США по округу Колумбия от 15 ноября 2022 года… приостанавливается до дальнейших указаний нижеподписавшегося или суда", - сказано в решении за подписью Робертса. Вашингтонский суд 15 ноября вынес предписание прекратить такие депортации, вызвав опасения неконтролируемого притока нелегальных мигрантов в США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/migranty-1744861896.html

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дональд трамп, в мире, сша, аризона, колумбия