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Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР

Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР

Российские войска за сутки в районе населенного пункта Украинка в ДНР уничтожили две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:42

2022-12-20T14:42

2022-12-20T14:52

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

зрк с-300

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в районе населенного пункта Украинка в ДНР уничтожили две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300, также в районе Константиновки уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - говорится в сводке военного ведомства.В Минобороны РФ также сообщили, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР "уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36".В целом за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ был поражен украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143 районах, отмечает Минобороны.

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, зрк с-300, россия, вооруженные силы украины