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Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР
Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР
Российские войска за сутки в районе населенного пункта Украинка в ДНР уничтожили две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:42
2022-12-20T14:42
2022-12-20T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
зрк с-300
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в районе населенного пункта Украинка в ДНР уничтожили две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300, также в районе Константиновки уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - говорится в сводке военного ведомства.В Минобороны РФ также сообщили, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР "уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36".В целом за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ был поражен украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143 районах, отмечает Минобороны.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, зрк с-300, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, ЗРК С-300, Россия, Вооруженные силы Украины
14:42 20.12.2022 (обновлено: 14:52 20.12.2022)
Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР
Минобороны: в ДНР уничтожены две украинские РЛС С-300 и станция контрбатарейной борьбы