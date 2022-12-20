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Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР
Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР
Российские войска за сутки в районе населенного пункта Украинка в ДНР уничтожили две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:42
2022-12-20T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
зрк с-300
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в районе населенного пункта Украинка в ДНР уничтожили две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300, также в районе Константиновки уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - говорится в сводке военного ведомства.В Минобороны РФ также сообщили, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР "уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36".В целом за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ был поражен украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143 районах, отмечает Минобороны.
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безопасность, донецкая народная республика, зрк с-300, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, ЗРК С-300, Россия, Вооруженные силы Украины
14:42 20.12.2022 (обновлено: 14:52 20.12.2022)
 
Российские военные уничтожили две украинские РЛС С-300 на территории ДНР

Минобороны: в ДНР уничтожены две украинские РЛС С-300 и станция контрбатарейной борьбы

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в районе населенного пункта Украинка в ДНР уничтожили две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300, также в районе Константиновки уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
В Минобороны РФ также сообщили, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР "уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36".
В целом за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ был поражен украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143 районах, отмечает Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗРК С-300РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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