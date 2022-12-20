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В районе Кисловки в Харьковской области уничтожили до 30 украинских военных - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840001262.html
В районе Кисловки в Харьковской области уничтожили до 30 украинских военных
В районе Кисловки в Харьковской области уничтожили до 30 украинских военных - РИА Новости, 20.12.2022
В районе Кисловки в Харьковской области уничтожили до 30 украинских военных
В результате ударов по украинским подразделениям в районе Кисловки в Харьковской области уничтожено до 30 украинских военных, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:42
2022-12-20T14:57
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В результате ударов по украинским подразделениям в районе Кисловки в Харьковской области уничтожено до 30 украинских военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
14:42 20.12.2022 (обновлено: 14:57 20.12.2022)
 
В районе Кисловки в Харьковской области уничтожили до 30 украинских военных

Минобороны: в районе Кисловки в Харьковской области уничтожили до 30 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота РСЗО во время специальной военной операции на Украине
Работа РСЗО во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа РСЗО во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В результате ударов по украинским подразделениям в районе Кисловки в Харьковской области уничтожено до 30 украинских военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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