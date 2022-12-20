https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1840001262.html

В районе Кисловки в Харьковской области уничтожили до 30 украинских военных

В районе Кисловки в Харьковской области уничтожили до 30 украинских военных - РИА Новости, 20.12.2022

В районе Кисловки в Харьковской области уничтожили до 30 украинских военных

В результате ударов по украинским подразделениям в районе Кисловки в Харьковской области уничтожено до 30 украинских военных, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:42

2022-12-20T14:42

2022-12-20T14:57

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В результате ударов по украинским подразделениям в районе Кисловки в Харьковской области уничтожено до 30 украинских военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины