https://ria.ru/20221220/sotrudnichestvo-1840099085.html
Шульгинов: российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном
Шульгинов: российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 20.12.2022
Шульгинов: российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном
Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном по газотурбинным технологиям и налаживании их совместного производства, заявил глава Минэнерго РФ... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:05
2022-12-20T19:05
2022-12-20T19:08
экономика
николай шульгинов
иран
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном по газотурбинным технологиям и налаживании их совместного производства, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов."Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с иранскими партнерами в сфере передачи газотурбинных технологий и налаживании их совместного производства. Здесь есть большой потенциал для взаимодействия", - приводятся в сообщении министерства слова Шульгинова.
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экономика, николай шульгинов, иран, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Николай Шульгинов, Иран, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
19:05 20.12.2022 (обновлено: 19:08 20.12.2022)
Шульгинов: российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном
Шульгинов: российские компании хотят сотрудничать с Ираном по газотурбинным технологиям