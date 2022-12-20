https://ria.ru/20221220/sotrudnichestvo-1840099085.html

Шульгинов: российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном

Шульгинов: российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 20.12.2022

Шульгинов: российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном

Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном по газотурбинным технологиям и налаживании их совместного производства, заявил глава Минэнерго РФ... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:05

2022-12-20T19:05

2022-12-20T19:08

экономика

николай шульгинов

иран

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с Ираном по газотурбинным технологиям и налаживании их совместного производства, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов."Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с иранскими партнерами в сфере передачи газотурбинных технологий и налаживании их совместного производства. Здесь есть большой потенциал для взаимодействия", - приводятся в сообщении министерства слова Шульгинова.

https://ria.ru/20221207/iran-1836957349.html

иран

россия

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экономика, николай шульгинов, иран, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)