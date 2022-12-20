https://ria.ru/20221220/sotrudnichestvo-1840047316.html

Калужская область намерена расширять сотрудничество с Алжиром

Калужская область намерена расширять сотрудничество с Алжиром - РИА Новости, 20.12.2022

Калужская область намерена расширять сотрудничество с Алжиром

Калужская область намерена расширять сотрудничество с Алжиром, в частности, в здравоохранении, туризме, в спортивной, культурной сферах и науке, заявил... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:42

2022-12-20T16:42

2022-12-20T16:42

калужская область

владислав шапша

алжир (провинция)

калужская область

россия

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КАЛУГА, 20 дек – РИА Новости. Калужская область намерена расширять сотрудничество с Алжиром, в частности, в здравоохранении, туризме, в спортивной, культурной сферах и науке, заявил губернатор региона Владислав Шапша. Сообщается, что Владислав Шапша встретился с послом Алжира в России Смаилом Бенамарой. По данным правительства региона, на встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества между Калужской областью и Алжиром, а также возможности выхода калужских предприятий на рынок Алжира. Владислав Шапша отметил, что отношения между странами выходят на новый уровень сотрудничества. "Мы настроены укреплять и расширять торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Объем торговли между Калужской областью и Алжиром пока невелик. Но нам хотелось изменить эту ситуацию. И сделать так, чтобы масштаб наших отношений выражался более существенными цифрами. Мы придаём большое значение прямым связям между регионами. И готовы к установлению таких контактов", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что в области очень развит промышленный сектор. По его словам, есть все условия для инвесторов и быстрого создания новых предприятий. "Мы будем рады, если алжирский бизнес найдет свое место на калужской земле. А алжирские студенты могли бы обучаться у нас медицине, инженерным и аграрным наукам", – сказал глава региона. Он также отметил, что расширять сотрудничество необходимо по целому ряду направления – в здравоохранении, туризме, в спортивной, культурной сферах и науке. Посол поблагодарил губернатора за приглашение посетить регион. Для Смаила Бенамара Калужская область стала первым субъектом России, в котором он побывал с визитом за время пребывания на своем посту. Он отметил, что продукция калужских компаний, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, заинтересует алжирский рынок. Алжирская делегация также побывала в Агентстве развития бизнеса Калужской области, где ряд местных компаний заявил о готовности к сотрудничеству с Алжиром.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839320489.html

https://ria.ru/20221108/alzhir-1829917129.html

https://ria.ru/20221124/kazn-1834006095.html

алжир (провинция)

калужская область

россия

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владислав шапша, алжир (провинция), калужская область, россия