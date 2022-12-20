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Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили - РИА Новости, 20.12.2022
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Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили
Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили - РИА Новости, 20.12.2022
Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили
Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено, соответствующее... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:01
2022-12-20T18:01
россия
украина
москва
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общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено, соответствующее официальное сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Двадцатого декабря 2022 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года", - говорится в документе.
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россия, украина, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
Россия, Украина, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
18:01 20.12.2022
 
Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили

Действие акта между Россией и Украиной о признании документов об образовании прекратили

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено, соответствующее официальное сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Двадцатого декабря 2022 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года", - говорится в документе.
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