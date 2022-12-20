https://ria.ru/20221220/soglashenie-1840077743.html

Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили

Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили - РИА Новости, 20.12.2022

Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили

Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено, соответствующее... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:01

2022-12-20T18:01

2022-12-20T18:01

россия

украина

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено, соответствующее официальное сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Двадцатого декабря 2022 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221220/ryba-1840060408.html

россия

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество