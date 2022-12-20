https://ria.ru/20221220/soglashenie-1840077743.html
Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили
Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили - РИА Новости, 20.12.2022
Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили
Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено, соответствующее... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:01
2022-12-20T18:01
2022-12-20T18:01
россия
украина
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено, соответствующее официальное сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Двадцатого декабря 2022 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221220/ryba-1840060408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
Россия, Украина, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
Соглашение между Россией и Украиной о документах об образовании прекратили
Действие акта между Россией и Украиной о признании документов об образовании прекратили