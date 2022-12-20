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"Это бездонная яма". С какой проблемой столкнулись в НАТО - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html
"Это бездонная яма". С какой проблемой столкнулись в НАТО
"Это бездонная яма". С какой проблемой столкнулись в НАТО - РИА Новости, 20.12.2022
"Это бездонная яма". С какой проблемой столкнулись в НАТО
В НАТО все больше проблем из-за поставок Украине. Многие страны Запада, завалившие Киев оружием, столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов. О грядущем... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:00
2022-12-20T08:10
специальная военная операция на украине
безопасность
кристиан линднер
кристина ламбрехт
риши сунак
киев
сша
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В НАТО все больше проблем из-за поставок Украине. Многие страны Запада, завалившие Киев оружием, столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов. О грядущем "снарядном голоде" — в материале РИА Новости.Дефицитный материалЗападные вооружения нескончаемым потоком идут на Украину уже почти десять месяцев. Страны НАТО бросают все больше и больше военного "железа". Однако в Европе и США все чаще высказывают сомнения в целесообразности дальнейшей помощи.Ставка на объединенную воздушную мощь сыграла злую шутку: Брюссель и Пентагон, как выяснилось, не рассчитывали на бои с массированным применением артиллерии и бронетехники.Особые опасения у политиков и военных вызывает колоссальный расход боеприпасов украинской стороной. Львиная доля западных поставок — это артиллерия самого распространенного в НАТО калибра 155 миллиметров. Киев получил сотни буксируемых американских гаубиц M777, французских САУ Caesar, немецких самоходок PzH 2000, шведских систем Archer и так далее. Все это активно применяют на фронте, что приводит к износу техники, а также требует постоянного и бесперебойного подвоза снарядов. Однако запасы НАТО далеко не бесконечны.Одними из первых тревогу забили немцы. Газета Die Welt подсчитала, что снарядов для ствольной артиллерии бундесверу хватит максимум на несколько дней интенсивных боевых действий. Быстро компенсировать потери не получится: оборонная промышленность попросту не рассчитана на массовый выпуск боеприпасов калибра 155 миллиметров.Ситуация осложняется и дефицитом сырья. Необходимый для производства снарядов хлопковый линт Германия завозит из Китая, а КНР в начале декабря по неизвестным причинам задержала отправку очередной партии. Более того, в бундесвере признали, что за последние месяцы время выполнения заказов на этот материал увеличилось втрое.Решить проблему мешает и нехватка средств. В декабре министр финансов Германии Кристиан Линднер ответил отказом на просьбу главы Минобороны Кристины Ламбрехт выделить деньги на боеприпасы. Официальная причина — "сложные бюрократические процедуры".Наращивание производстваАмериканцы передали Киеву более миллиона 155-миллиметровых снарядов. Армейские склады Пентагона заметно опустели. В результате в ноябре Киеву отправили всего 21 тысячу единиц боеприпасов для гаубиц M777, хотя еще летом передавали от 75 до 120 тысяч в месяц."Усилия администрации Байдена обнажают две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточное количество боеприпасов и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий, — подчеркивает американское издание The National Interest. — К сожалению, отрасль десятилетиями недостаточно финансировали. И это привело к дефициту".Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что снаряды для ВСУ закупят в Южной Корее — около 100 тысяч штук. В Вашингтоне понимают, что это лишь временный вариант: боеприпасы нужны самому Сеулу, чтобы нивелировать артиллерийскую угрозу со стороны КНДР.США пытаются срочно исправить положение. На днях Пентагон разместил два государственных заказа на боеприпасы калибра 155 миллиметров. Новые производственные линии откроют в Техасе и Огайо.В американской армии пообещали выйти на 20 тысяч снарядов в месяц к весне, к 2025 году — до 40 тысяч. Неясно, правда, насколько сильно это поможет ВСУ, которые отстреливают до десяти тысяч снарядов натовского калибра в сутки. Российская артиллерия по всей линии боевого соприкосновения в среднем расходует в три раза больше.Пересмотр подходаОб истощении запасов заявляли также во Франции, Италии и Великобритании. Впрочем, Лондон, по данным газеты The Guardian, вскоре отправит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов — по контракту на 250 миллионов фунтов.Также передадут ракетные системы и зенитные орудия. Одновременно премьер Риши Сунак дал чиновникам указание оценить ход украинского конфликта и роль, которую сыграла британская поддержка. Иными словами, распорядился провести финансовый аудит вложенных в ВСУ средств."Общий тренд меняется, потому что поставки дорогих вооружений не бесконечны, — считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. — Один снаряд стоит тысячи долларов. А расходуются они быстрее, чем производятся. Поставок, скажем, для артиллерийского дивизиона хватает на неделю-две. А средний цикл их производства — около года".В условиях дефицита в НАТО решили отдать вместо 155-миллиметровых гаубиц 105-миллиметровые. Эти легкие орудия, выпускавшиеся в 1950-х, сильно уступают современным пушкам. Дальность — не более десяти километров. Значит, артиллерийским расчетам ВСУ нужно будет почти вплотную приближаться к линии боевого соприкосновения — под плотный ответный огонь.Конечно, как отмечают аналитики, если в НАТО всерьез раскрутят маховик собственной оборонки, недостатка в боеприпасах не будет. Но для этого потребуется много времени.
https://radiosputnik.ria.ru/20221218/kiev-1839551091.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, кристиан линднер, кристина ламбрехт, риши сунак, киев, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кристиан Линднер, Кристина Ламбрехт, Риши Сунак, Киев, США, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
08:00 20.12.2022 (обновлено: 08:10 20.12.2022)
 

"Это бездонная яма". С какой проблемой столкнулись в НАТО

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Libkos
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В НАТО все больше проблем из-за поставок Украине. Многие страны Запада, завалившие Киев оружием, столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов. О грядущем "снарядном голоде" — в материале РИА Новости.

Дефицитный материал

Западные вооружения нескончаемым потоком идут на Украину уже почти десять месяцев. Страны НАТО бросают все больше и больше военного "железа". Однако в Европе и США все чаще высказывают сомнения в целесообразности дальнейшей помощи.
Ставка на объединенную воздушную мощь сыграла злую шутку: Брюссель и Пентагон, как выяснилось, не рассчитывали на бои с массированным применением артиллерии и бронетехники.
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 16:25В мире
Офицер НАТО рассказал, чего боятся киевские власти и командование ВСУ
Особые опасения у политиков и военных вызывает колоссальный расход боеприпасов украинской стороной. Львиная доля западных поставок — это артиллерия самого распространенного в НАТО калибра 155 миллиметров. Киев получил сотни буксируемых американских гаубиц M777, французских САУ Caesar, немецких самоходок PzH 2000, шведских систем Archer и так далее. Все это активно применяют на фронте, что приводит к износу техники, а также требует постоянного и бесперебойного подвоза снарядов. Однако запасы НАТО далеко не бесконечны.
Одними из первых тревогу забили немцы. Газета Die Welt подсчитала, что снарядов для ствольной артиллерии бундесверу хватит максимум на несколько дней интенсивных боевых действий. Быстро компенсировать потери не получится: оборонная промышленность попросту не рассчитана на массовый выпуск боеприпасов калибра 155 миллиметров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево
Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево. - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине города Дебальцево
Ситуация осложняется и дефицитом сырья. Необходимый для производства снарядов хлопковый линт Германия завозит из Китая, а КНР в начале декабря по неизвестным причинам задержала отправку очередной партии. Более того, в бундесвере признали, что за последние месяцы время выполнения заказов на этот материал увеличилось втрое.
Решить проблему мешает и нехватка средств. В декабре министр финансов Германии Кристиан Линднер ответил отказом на просьбу главы Минобороны Кристины Ламбрехт выделить деньги на боеприпасы. Официальная причина — "сложные бюрократические процедуры".

Наращивание производства

Американцы передали Киеву более миллиона 155-миллиметровых снарядов. Армейские склады Пентагона заметно опустели. В результате в ноябре Киеву отправили всего 21 тысячу единиц боеприпасов для гаубиц M777, хотя еще летом передавали от 75 до 120 тысяч в месяц.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 23:17
Пентагон ответил на предупреждения Москвы о передаче Киеву ЗРК Patriot
"Усилия администрации Байдена обнажают две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточное количество боеприпасов и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий, — подчеркивает американское издание The National Interest. — К сожалению, отрасль десятилетиями недостаточно финансировали. И это привело к дефициту".
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что снаряды для ВСУ закупят в Южной Корее — около 100 тысяч штук. В Вашингтоне понимают, что это лишь временный вариант: боеприпасы нужны самому Сеулу, чтобы нивелировать артиллерийскую угрозу со стороны КНДР.
США пытаются срочно исправить положение. На днях Пентагон разместил два государственных заказа на боеприпасы калибра 155 миллиметров. Новые производственные линии откроют в Техасе и Огайо.
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
В американской армии пообещали выйти на 20 тысяч снарядов в месяц к весне, к 2025 году — до 40 тысяч. Неясно, правда, насколько сильно это поможет ВСУ, которые отстреливают до десяти тысяч снарядов натовского калибра в сутки. Российская артиллерия по всей линии боевого соприкосновения в среднем расходует в три раза больше.

Пересмотр подхода

Об истощении запасов заявляли также во Франции, Италии и Великобритании. Впрочем, Лондон, по данным газеты The Guardian, вскоре отправит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов — по контракту на 250 миллионов фунтов.
Также передадут ракетные системы и зенитные орудия. Одновременно премьер Риши Сунак дал чиновникам указание оценить ход украинского конфликта и роль, которую сыграла британская поддержка. Иными словами, распорядился провести финансовый аудит вложенных в ВСУ средств.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 22:51
Пентагон заявил о намерении готовить по 500 украинских военных в месяц
"Общий тренд меняется, потому что поставки дорогих вооружений не бесконечны, — считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. — Один снаряд стоит тысячи долларов. А расходуются они быстрее, чем производятся. Поставок, скажем, для артиллерийского дивизиона хватает на неделю-две. А средний цикл их производства — около года".
В условиях дефицита в НАТО решили отдать вместо 155-миллиметровых гаубиц 105-миллиметровые. Эти легкие орудия, выпускавшиеся в 1950-х, сильно уступают современным пушкам. Дальность — не более десяти километров. Значит, артиллерийским расчетам ВСУ нужно будет почти вплотную приближаться к линии боевого соприкосновения — под плотный ответный огонь.
© Официальный Telegram-канал Народной милиции ЛНРПодразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777. Кадр видео
Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777. Кадр видео
© Официальный Telegram-канал Народной милиции ЛНР
Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777. Кадр видео
Конечно, как отмечают аналитики, если в НАТО всерьез раскрутят маховик собственной оборонки, недостатка в боеприпасах не будет. Но для этого потребуется много времени.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКристиан ЛинднерКристина ЛамбрехтРиши СунакКиевСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны США
 
 
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