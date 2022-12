https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html

"Это бездонная яма". С какой проблемой столкнулись в НАТО

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Коц. В НАТО все больше проблем из-за поставок Украине. Многие страны Запада, завалившие Киев оружием, столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов. О грядущем "снарядном голоде" — в материале РИА Новости.Дефицитный материалЗападные вооружения нескончаемым потоком идут на Украину уже почти десять месяцев. Страны НАТО бросают все больше и больше военного "железа". Однако в Европе и США все чаще высказывают сомнения в целесообразности дальнейшей помощи.Ставка на объединенную воздушную мощь сыграла злую шутку: Брюссель и Пентагон, как выяснилось, не рассчитывали на бои с массированным применением артиллерии и бронетехники.Особые опасения у политиков и военных вызывает колоссальный расход боеприпасов украинской стороной. Львиная доля западных поставок — это артиллерия самого распространенного в НАТО калибра 155 миллиметров. Киев получил сотни буксируемых американских гаубиц M777, французских САУ Caesar, немецких самоходок PzH 2000, шведских систем Archer и так далее. Все это активно применяют на фронте, что приводит к износу техники, а также требует постоянного и бесперебойного подвоза снарядов. Однако запасы НАТО далеко не бесконечны.Одними из первых тревогу забили немцы. Газета Die Welt подсчитала, что снарядов для ствольной артиллерии бундесверу хватит максимум на несколько дней интенсивных боевых действий. Быстро компенсировать потери не получится: оборонная промышленность попросту не рассчитана на массовый выпуск боеприпасов калибра 155 миллиметров.Ситуация осложняется и дефицитом сырья. Необходимый для производства снарядов хлопковый линт Германия завозит из Китая, а КНР в начале декабря по неизвестным причинам задержала отправку очередной партии. Более того, в бундесвере признали, что за последние месяцы время выполнения заказов на этот материал увеличилось втрое.Решить проблему мешает и нехватка средств. В декабре министр финансов Германии Кристиан Линднер ответил отказом на просьбу главы Минобороны Кристины Ламбрехт выделить деньги на боеприпасы. Официальная причина — "сложные бюрократические процедуры".Наращивание производстваАмериканцы передали Киеву более миллиона 155-миллиметровых снарядов. Армейские склады Пентагона заметно опустели. В результате в ноябре Киеву отправили всего 21 тысячу единиц боеприпасов для гаубиц M777, хотя еще летом передавали от 75 до 120 тысяч в месяц."Усилия администрации Байдена обнажают две серьезные проблемы национальной безопасности: недостаточное количество боеприпасов и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс из-за быстрого увеличения производства критически важных изделий, — подчеркивает американское издание The National Interest. — К сожалению, отрасль десятилетиями недостаточно финансировали. И это привело к дефициту".Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что снаряды для ВСУ закупят в Южной Корее — около 100 тысяч штук. В Вашингтоне понимают, что это лишь временный вариант: боеприпасы нужны самому Сеулу, чтобы нивелировать артиллерийскую угрозу со стороны КНДР.США пытаются срочно исправить положение. На днях Пентагон разместил два государственных заказа на боеприпасы калибра 155 миллиметров. Новые производственные линии откроют в Техасе и Огайо.В американской армии пообещали выйти на 20 тысяч снарядов в месяц к весне, к 2025 году — до 40 тысяч. Неясно, правда, насколько сильно это поможет ВСУ, которые отстреливают до десяти тысяч снарядов натовского калибра в сутки. Российская артиллерия по всей линии боевого соприкосновения в среднем расходует в три раза больше.Пересмотр подходаОб истощении запасов заявляли также во Франции, Италии и Великобритании. Впрочем, Лондон, по данным газеты The Guardian, вскоре отправит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов — по контракту на 250 миллионов фунтов.Также передадут ракетные системы и зенитные орудия. Одновременно премьер Риши Сунак дал чиновникам указание оценить ход украинского конфликта и роль, которую сыграла британская поддержка. Иными словами, распорядился провести финансовый аудит вложенных в ВСУ средств."Общий тренд меняется, потому что поставки дорогих вооружений не бесконечны, — считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. — Один снаряд стоит тысячи долларов. А расходуются они быстрее, чем производятся. Поставок, скажем, для артиллерийского дивизиона хватает на неделю-две. А средний цикл их производства — около года".В условиях дефицита в НАТО решили отдать вместо 155-миллиметровых гаубиц 105-миллиметровые. Эти легкие орудия, выпускавшиеся в 1950-х, сильно уступают современным пушкам. Дальность — не более десяти километров. Значит, артиллерийским расчетам ВСУ нужно будет почти вплотную приближаться к линии боевого соприкосновения — под плотный ответный огонь.Конечно, как отмечают аналитики, если в НАТО всерьез раскрутят маховик собственной оборонки, недостатка в боеприпасах не будет. Но для этого потребуется много времени.

