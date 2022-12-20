https://ria.ru/20221220/shpionazh-1839954008.html
В прокуратуре Вены рассказали о подозреваемом в шпионаже в пользу России
В прокуратуре Вены рассказали о подозреваемом в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 20.12.2022
В прокуратуре Вены рассказали о подозреваемом в шпионаже в пользу России
Решения о передаче дела подозреваемого в шпионаже на РФ в суд пока нет, следствие продолжается, заявили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Вены. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:25
2022-12-20T12:25
2022-12-20T12:51
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Решения о передаче дела подозреваемого в шпионаже на РФ в суд пока нет, следствие продолжается, заявили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Вены.Ранее австрийские СМИ сообщили, что гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, речь идет о "сыне бывшего российского дипломата", который работал в Австрии и в Германии, задержанному грозит до пяти лет заключения. В настоящее время подозреваемый ожидает суда, он находится на свободе.В сообщении МВД Австрии, которое затем поступило в РИА Новости, слова "задержание" нет, там написано, что в отношении подозреваемого в шпионаже на Россию "идет следствие", он "сейчас находится на свободе". Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер поблагодарил следователей за "тщательное расследование", благодаря которому "был установлен российский шпион", говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что "еще не известно, чем оно (расследование – ред.) завершится", потому что "прокуратура будет принимать решение, будет ли выдвинуто обвинение или нет" по окончании следственных действий."Он (подозреваемый - ред) принципиально свободен.... Он может свободно передвигаться, но он должен быть доступен, если к нему возникнут вопросы. Если он будет приглашен, он должен последовать приглашению, как и любой другой подозреваемый. Он не ограничен в своей свободе, ограничений нет", - заявили в пресс-службе венской прокуратуры, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.В пресс-службе прокуратуры уточнили, что задержания подозреваемого не было.
https://ria.ru/20221219/avstriya-1839785121.html
https://ria.ru/20221111/shpionazh-1830784782.html
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вена, россия, греция, в мире, австрия
Вена, Россия, Греция, В мире, Австрия
12:25 20.12.2022 (обновлено: 12:51 20.12.2022)
В прокуратуре Вены рассказали о подозреваемом в шпионаже в пользу России
Прокуратура Вены опровергла данные о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России
ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Решения о передаче дела подозреваемого в шпионаже на РФ в суд пока нет, следствие продолжается, заявили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Вены.
Ранее австрийские СМИ сообщили, что гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу России, речь идет о "сыне бывшего российского дипломата", который работал в Австрии и в Германии, задержанному грозит до пяти лет заключения. В настоящее время подозреваемый ожидает суда, он находится на свободе.
В сообщении МВД Австрии, которое затем поступило в РИА Новости, слова "задержание" нет, там написано, что в отношении подозреваемого в шпионаже на Россию "идет следствие", он "сейчас находится на свободе". Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер поблагодарил следователей за "тщательное расследование", благодаря которому "был установлен российский шпион", говорится в сообщении.
"Так далеко мы еще не дошли. Мы еще не дошли до судебного процесса. Мы все еще на стадии расследования. Следствие еще не завершено", - заявили в пресс-службе венской прокуратуры, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
В ведомстве добавили, что "еще не известно, чем оно (расследование – ред.) завершится", потому что "прокуратура будет принимать решение, будет ли выдвинуто обвинение или нет" по окончании следственных действий.
"Он (подозреваемый - ред) принципиально свободен.... Он может свободно передвигаться, но он должен быть доступен, если к нему возникнут вопросы. Если он будет приглашен, он должен последовать приглашению, как и любой другой подозреваемый. Он не ограничен в своей свободе, ограничений нет", - заявили в пресс-службе венской прокуратуры, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что задержания подозреваемого не было.