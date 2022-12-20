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Двадцать школ по уходу за пожилыми людьми открыто в Новгородской области - РИА Новости, 20.12.2022
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Двадцать школ по уходу за пожилыми людьми открыто в Новгородской области
Двадцать школ по уходу за пожилыми людьми открыто в Новгородской области - РИА Новости, 20.12.2022
Двадцать школ по уходу за пожилыми людьми открыто в Новгородской области
Реализация проекта по организации долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в Новгородской области позволила создать в регионе 20 школ, где можно... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:05
2022-12-20T16:05
новгородская область
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Реализация проекта по организации долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в Новгородской области позволила создать в регионе 20 школ, где можно освоить данные навыки, сообщила пресс-служба областного правительства. Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" Андрей Никитин во вторник провел с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной рабочее совещание, где рассказал о программе организации ухода за пожилыми людьми. "В Новгородской области при поддержке федерального бюджета и содействии фонда "Старость в радость" создана служба помощников по уходу, работают пункты проката технических средств реабилитации, открыто 20 школ для обучения родственников навыкам ухода, введены дополнительные ставки помощников по уходу. Сегодня мы находимся перед системным вызовом и огромной возможностью для нашего региона по расширению масштаба проекта", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении. Как отметил новгородский губернатор, участие в соответствующем пилотном проекте, инициированном комиссией Госсовета по социальной политике, позволит увеличить количество пожилых людей, охваченных системой долговременного ухода, до 2,1 тысячи человек. Количество помощников пенсионеров и инвалидов возрастет до 1,3 тысячи человек. Никитин добавил также, что за пять лет действия системы долговременного ухода в регионе сформирована необходимая правовая база. Так, с 1 ноября 2022 года утвержден бесплатный пакет долговременного ухода, включающий 50 услуг. Также в Новгородской области работает координационный центр по приему и обработке информации о гражданах, нуждающихся в помощниках. Созданы и отделения дневного пребывания для пожилых граждан. Как отметила Баталина, создание в рамках нацпроекта "Демография" системы долговременного ухода в качестве механизма, влияющего на демографическую ситуацию, — это лишь часть работы комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика". По ее оценке, результаты создания всеобъемлющей системы долговременного ухода за пожилыми людьми в Новгородской области в дальнейшем позволят использовать этот регион в качестве площадки для стажировки чиновников из других регионов, где эта система пока не введена. "Регионом накоплен большой опыт по реализации программы долговременного ухода. Вы, Андрей Сергеевич, неоднократно обращались как руководитель комиссии Госсовета по социальной политике с предложениями развивать и масштабировать этот проект и предлагали сделать это в Новгородской области. Ваше предложение на 2023 год поддержано", - заключила Баталина. С 2023 года Новгородская область войдет в число пяти регионов, где системой долговременного ухода будут охвачены все пожилые люди и инвалиды. На эти цели будет выделена субсидия из федерального бюджета в размере 743,2 миллионов рублей, что в 10 раз больше, чем в 2022 году. При этом из областного бюджета на реализацию проекта планируется направить около 60 миллионов рублей.-0-
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новгородская область, россия
Новгородская область, Россия
16:05 20.12.2022
 
Двадцать школ по уходу за пожилыми людьми открыто в Новгородской области

Двадцать школ по уходу за пожилыми людьми открыто в Новгородской области

© Fotolia/drubig-photoПожилая женщина
Пожилая женщина
© Fotolia/drubig-photo
Пожилая женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Реализация проекта по организации долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в Новгородской области позволила создать в регионе 20 школ, где можно освоить данные навыки, сообщила пресс-служба областного правительства.
Губернатор Новгородской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" Андрей Никитин во вторник провел с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной рабочее совещание, где рассказал о программе организации ухода за пожилыми людьми.
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"В Новгородской области при поддержке федерального бюджета и содействии фонда "Старость в радость" создана служба помощников по уходу, работают пункты проката технических средств реабилитации, открыто 20 школ для обучения родственников навыкам ухода, введены дополнительные ставки помощников по уходу. Сегодня мы находимся перед системным вызовом и огромной возможностью для нашего региона по расширению масштаба проекта", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил новгородский губернатор, участие в соответствующем пилотном проекте, инициированном комиссией Госсовета по социальной политике, позволит увеличить количество пожилых людей, охваченных системой долговременного ухода, до 2,1 тысячи человек. Количество помощников пенсионеров и инвалидов возрастет до 1,3 тысячи человек.
Никитин добавил также, что за пять лет действия системы долговременного ухода в регионе сформирована необходимая правовая база. Так, с 1 ноября 2022 года утвержден бесплатный пакет долговременного ухода, включающий 50 услуг. Также в Новгородской области работает координационный центр по приему и обработке информации о гражданах, нуждающихся в помощниках. Созданы и отделения дневного пребывания для пожилых граждан.
Как отметила Баталина, создание в рамках нацпроекта "Демография" системы долговременного ухода в качестве механизма, влияющего на демографическую ситуацию, — это лишь часть работы комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика". По ее оценке, результаты создания всеобъемлющей системы долговременного ухода за пожилыми людьми в Новгородской области в дальнейшем позволят использовать этот регион в качестве площадки для стажировки чиновников из других регионов, где эта система пока не введена.
"Регионом накоплен большой опыт по реализации программы долговременного ухода. Вы, Андрей Сергеевич, неоднократно обращались как руководитель комиссии Госсовета по социальной политике с предложениями развивать и масштабировать этот проект и предлагали сделать это в Новгородской области. Ваше предложение на 2023 год поддержано", - заключила Баталина.
С 2023 года Новгородская область войдет в число пяти регионов, где системой долговременного ухода будут охвачены все пожилые люди и инвалиды. На эти цели будет выделена субсидия из федерального бюджета в размере 743,2 миллионов рублей, что в 10 раз больше, чем в 2022 году. При этом из областного бюджета на реализацию проекта планируется направить около 60 миллионов рублей.-0-
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