https://ria.ru/20221220/shkolniki-1840286866.html

Почти 8 тысяч учащихся бесплатно посетили знаковые места Самарской области

Почти 8 тысяч учащихся бесплатно посетили знаковые места Самарской области - РИА Новости, 21.12.2022

Почти 8 тысяч учащихся бесплатно посетили знаковые места Самарской области

Более 7,6 тысяч школьников смогли бесплатно посетить знаковые места и достопримечательности Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-20T15:45

2022-12-20T15:45

2022-12-21T15:59

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Более 7,6 тысяч школьников смогли бесплатно посетить знаковые места и достопримечательности Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, Самарская область вошла в число первых 18 субъектов Российской Федерации, которые в этом году приняли участие в федеральном проекте "Повышение доступности туристических продуктов". Программа вошла в состав национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом РФ. Бесплатно социальным сертификатом могли воспользоваться учащиеся 5-9 классов."За время реализации проекта в Самарской области в нем приняли участие уже 7611 школьников", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в проекте приняли участие ребята, добившиеся успехов в учебной, спортивной, творческой, добровольческой деятельности, а также дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, бесплатные экскурсии смогли посетить дети военнослужащих, которые сейчас защищают интересы страны в зоне проведения спецоперации.Экскурсионная программа рассчитана на два дня - ребята путешествуют по региону и знакомятся с туристическими объектами. Маршруты программ сформированы для максимального погружения детской аудитории в богатое культурное и историческое наследие Самарской области."Детские туристические маршруты наполнены самыми интересными достопримечательностями: осмотр уникального подземного объекта, еще недавно засекреченного "Бункера Сталина", посещение нового "Парка дружбы народов", концепты и раритеты "АвтоВАЗа" в Тольятти, живописные Жигулевские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги, интересные кулинарные мастер-классы. Грамотно спланированные программы путешествий позволили охватить максимальное количество природных, исторических и памятных мест, посетить музеи и туристические площадки, получить полезные знания, умения и навыки, которые помогут ребятам в учебе и жизни", - цитирует пресс-служба министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова.Планируется, что подобные поездки будут проводиться для школьников и в следующем году.Большое внимание развитию внутреннего туризма, повышению туристической привлекательности региона уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Очень важно, чтобы жители Самарской области больше узнавали о родной земле, ее истории – и славной, и трагической, о разных эпохах, о разных культурах. Невозможно любить то, что не знаешь. И чем больше мы будем узнавать нашу Родину, ее регионы, тем больше мы будем проникаться любовью и уважением к ее истории, многонациональной культуре", – приводит слова Азарова пресс-служба.С 2020 года в Самарской области действует программа развития туризма.Ззначительно увеличилось количество организаций, которые предоставляют туристические услуги и возможности для размещения и отдыха, местные агентства стали активнее разрабатывать и предлагать новые интересные маршруты, обустраиваются точки притяжения туристов. С января по октябрь 2022 года туристический поток в регион составил свыше 2 миллионов человек, что на 43,3% выше аналогичного периода предыдущего года.

https://ria.ru/20221219/investitsii-1839763936.html

самарская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, дмитрий азаров