https://ria.ru/20221220/schelkovo-1839961822.html
В двух НП городского округа Щелково появилось наружное освещение
В двух НП городского округа Щелково появилось наружное освещение - РИА Новости, 20.12.2022
В двух НП городского округа Щелково появилось наружное освещение
В деревнях Борисовка и Огуднево городского округа Щелково завершилось строительство систем наружного освещения, работы велись в рамках проекта "Светлый город",... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:11
2022-12-20T13:11
2022-12-20T13:11
щелково
освещение
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В деревнях Борисовка и Огуднево городского округа Щелково завершилось строительство систем наружного освещения, работы велись в рамках проекта "Светлый город", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково со ссылкой на информацию министерства благоустройства Московской области."Всего на территории округа установили 52 новых светодиодных светильника, 3 опоры освещения и проложили более 1,7 км. линий электропередач", - говорится в сообщении.Новое уличное освещение появилось в деревне Борисовка на улице Ватунина (от пересечения с улицей Орджоникидзе до деревни Оболдино). На этом участке установили 23 светильника, 1 опору и 821 метр линий наружного освещения.В деревне Огуднево новые фонари зажглись на земельных участках, выделенных многодетным семьям по ул. Тихивинская и ул. Казанская. Там установили 29 энергоэффективных светильников, 2 опоры и проложили 912 метров кабельных линий.
https://ria.ru/20221107/skver-1829701702.html
щелково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, освещение
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В деревнях Борисовка и Огуднево городского округа Щелково завершилось строительство систем наружного освещения, работы велись в рамках проекта "Светлый город", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково со ссылкой на информацию министерства благоустройства Московской области.
"Всего на территории округа установили 52 новых светодиодных светильника, 3 опоры освещения и проложили более 1,7 км. линий электропередач", - говорится в сообщении.
Новое уличное освещение появилось в деревне Борисовка на улице Ватунина (от пересечения с улицей Орджоникидзе до деревни Оболдино). На этом участке установили 23 светильника, 1 опору и 821 метр линий наружного освещения.
В деревне Огуднево новые фонари зажглись на земельных участках, выделенных многодетным семьям по ул. Тихивинская и ул. Казанская. Там установили 29 энергоэффективных светильников, 2 опоры и проложили 912 метров кабельных линий.