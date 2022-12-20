https://ria.ru/20221220/schelkovo-1839961822.html

В двух НП городского округа Щелково появилось наружное освещение

В двух НП городского округа Щелково появилось наружное освещение - РИА Новости, 20.12.2022

В двух НП городского округа Щелково появилось наружное освещение

В деревнях Борисовка и Огуднево городского округа Щелково завершилось строительство систем наружного освещения, работы велись в рамках проекта "Светлый город",... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:11

2022-12-20T13:11

2022-12-20T13:11

щелково

освещение

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. В деревнях Борисовка и Огуднево городского округа Щелково завершилось строительство систем наружного освещения, работы велись в рамках проекта "Светлый город", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково со ссылкой на информацию министерства благоустройства Московской области."Всего на территории округа установили 52 новых светодиодных светильника, 3 опоры освещения и проложили более 1,7 км. линий электропередач", - говорится в сообщении.Новое уличное освещение появилось в деревне Борисовка на улице Ватунина (от пересечения с улицей Орджоникидзе до деревни Оболдино). На этом участке установили 23 светильника, 1 опору и 821 метр линий наружного освещения.В деревне Огуднево новые фонари зажглись на земельных участках, выделенных многодетным семьям по ул. Тихивинская и ул. Казанская. Там установили 29 энергоэффективных светильников, 2 опоры и проложили 912 метров кабельных линий.

https://ria.ru/20221107/skver-1829701702.html

щелково

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

щелково, освещение