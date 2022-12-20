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Около 150 тысяч самозанятых зарегистрировано в Самарской области

Около 150 тысяч самозанятых зарегистрировано в Самарской области - РИА Новости, 20.12.2022

Около 150 тысяч самозанятых зарегистрировано в Самарской области

Порядка ста пятидесяти тысяч самозанятых зарегистрировано в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:52

2022-12-20T19:52

2022-12-20T19:52

дмитрий азаров

самарская область

самара

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САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Порядка ста пятидесяти тысяч самозанятых зарегистрировано в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Самарской области все более популярным становится специальный налоговый режим для самозанятых. Он начал действовать в нашем регионе с 1 января 2020 года и сегодня его пользователями стали 150 тысяч жителей региона, которые работают "на себя" и самостоятельно развивают проекты в разных сферах", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, в Самарской области самозанятые создают творческие студии для детей и взрослых, гончарные и столярные мастерские, швейные ателье, оказывают услуги репетиторов, изготавливают сувениры, украшения, предметы интерьера, производят продукты питания и многое другое. За все время действия специального налогового режима суммарный доход самозанятых превысил 30 миллиардов рублей. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области продолжается расширение комплекса мер поддержки плательщиков налога на профессиональный доход. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создаются условия для эффективного ведения бизнеса. "Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи. Когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки", - цитирует Азарова пресс-служба. В 2022 году более 1 тысячи самозанятых Самарской области получили поддержку в разных формах. Плательщики налога на профессиональный доход могут обратиться в один из центров "Мой бизнес" региона и получить бесплатную консультацию по вопросам регистрации и работе в приложении "Мой налог", а также подать заявку на получение инструментов поддержки. В региональном Доме предпринимателя в Самаре самозанятые могут стать резидентами коворкинга и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий. Самозанятым также доступна финансовая поддержка. В региональном Гарантийном фонде они могут получить льготные средства на развитие своих проектов. Программа поддержки дает возможность получить от 100 до 500 тысяч рублей по минимальной ставке 1% годовых. Плательщики налога на профдоход могут принять участие в обучающих программах и курсах по основам ведения предпринимательской деятельности, продвижению своих продуктов, развитию своего бренда, работе в социальных сетях, выходу на маркетплейсы и многому другому. Новой региональной мерой поддержки самозанятых в 2022 году стала программа "Бизнес-наставник", направленная на повышение эффективности проектов самозанятых за счет взаимодействия с профессионалами в сфере предпринимательства. Под их руководством участники смогли разобраться с проблемами и точками роста своего проекта, увеличить прибыль, научиться работать с клиентами и подрядчиками. Одной из наиболее популярных мер поддержки стали ярмарки продукции самозанятых. Еще одним популярным инструментом являются бизнес-кейсы – набор услуг, направленных на продвижение проекта. В него входит персональная консультация и маркетинговый анализ проекта, профессиональная фотосъемка и создание видеовизитки, публикация интервью самозанятого на портале государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий азаров, самарская область, самара