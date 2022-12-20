https://ria.ru/20221220/saakashvili-1839971510.html

В Грузии назвали призывы Зеленского освободить Саакашвили неадекватными

В Грузии назвали призывы Зеленского освободить Саакашвили неадекватными - РИА Новости, 20.12.2022

В Грузии назвали призывы Зеленского освободить Саакашвили неадекватными

Призыв Владимира Зеленского к грузинским властям отправить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в заграничную клинику является вмешательством РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:23

2022-12-20T13:23

2022-12-20T13:23

в мире

украина

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:134:2587:1589_1920x0_80_0_0_e72863fd65c8658348c7ef6802e2b345.jpg

ТБИЛИСИ, 20 дек - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к грузинским властям отправить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в заграничную клинику является вмешательством во внутренние дела страны, считает оппозиционный депутат парламента Алеко Елисашвили. Зеленский накануне призвал грузинские власти проявить милосердие к Саакашвили и перевести его в украинскую, европейскую или американскую клинику. "Будет Саакашвили освобожден или нет, это другое дело, но, думаю, не совсем правильно призывать освободить заключенного другой страны... Думаю, что это не совсем адекватное требование, когда президент одной страны призывает руководство другой страны освободить конкретного осужденного, несмотря на то, что Саакашвили - гражданин Украины. Все это похоже на вмешательство во внутренние дела страны", - заявил Елисашвили журналистам. При этом он призвал руководство Грузии сделать все, чтобы Саакашвили "не был в таком психологическом и физическом состоянии", в котором он предстал на распространенных минюстом кадрах из тбилисской клиники, где он проходит лечение после длительной голодовки. Еще один депутат, от правящей партии "Грузинская мечта", Михаил Сарджвеладзе считает, что Зеленский, возможно, плохо информирован. "К сожалению, ситуация на Украине, вероятно, приводит к тому, что президент Украины не имеет возможности как следует ознакомиться с делами, по которым Саакашвили обвинен, осужден, и как идут тюремные процедуры. Возможно, ему предоставили неверную информацию, и он неправильно видит проблему, это и является причиной такого призыва. Если что и неуместно, так это приезд гражданина и должностного лица Украины Михаила Саакашвили, пересечение границы и инсинуации", - заявил депутат журналистам. По его словам, Зеленский окружен людьми, которые поддерживают Саакашвили и созданное им "Единое национальное движение", что влияет на его позиции. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском.

https://ria.ru/20221216/saakashvili-1839033693.html

https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838754184.html

https://ria.ru/20221115/gruziya-1831427166.html

украина

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский